Nach einem Jahr Pause 10 Jahre „Die Höhle der Löwen“ – dieser Promi kehrt zurück

Die Jubiläumsstaffel mit acht neuen Folgen beginnt am 2. September um 20.15 Uhr bei Vox und auf RTL+. „Nostalgisch wird es in der Jubiläums-Folge am 23. September. Die beiden „Ur-Löwen“ Jochen Schweizer und Frank Thelen kehren einmalig zurück ins Rudel und haben viel zu erzählen“, so der Sender.