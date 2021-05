„Die Höhle der Löwen“ : Diese Gründer holten einen Deal in Folge 7

Antonia und Alexander Cox präsentieren in der Show „Die Höhle der Löwen“ ihre plastikfreien und abbaubaren Pflanztöpfe „Pottburri“. Foto: TV Now Frank W. Hempel

Düsseldorf Die 9. Staffel der Gründer-Show „Höhle der Löwen“ ist gestartet. In jeder Folge stellen fünf Start-ups ihre Ideen und Produkte vor. Das waren die Deals in Folge 7.

In Folge 7 von „Die Höhle der Löwen“ haben fünf Gründer-Teams den Investoren ihre Produkte vorgestellt.

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer 9 Bilder Das sind die „Höhle der Löwen“-Investoren

Für diese Produkte gab es in Folge 7 Deals

„SmartQ“ ist eine ergonomische Tapezierbürste von Michael Heide. Der Maler will damit den Job dank eines Rundgriffs für besseren Halt und langen, kräftigen Borsten für ein einfaches Erreichen schwer zugänglicher Stellen erleichtern. Dafür bot er 15 Prozent der Firmenanteile für 40.000 Euro an. Drei Löwen wollten den Anteil, schlussendlich entschied sich Heide für Ralf Dümmel.

Mit „ajuma“ haben Annette Barth und Julian Meyer-Arnek aus München einen Sensor entwickelt, der die einfallende Sonneneinstrahlung erfasst. Er kann an der Kleidung oder am Handgelenk angebracht werden und warnt per App vor zu viel aber auch vor zu wenig Sonne. Das kann vor einem Sonnenbrand und Vitamin-D-Mangel schützen. 15 Prozent der Firmenanteile gehen für 110.000 Euro an Nils Glagau und Carsten Maschmeyer.

N'deye Fall-Kuete aus Hamburg hat acht westafrikanische Saucen entwickelt, die sie unter dem Namen „Ndeyefoods“ vermarkten will. Die Gourmetsaucen aus regionalem Gemüse, Obst und afrikanischen Gewürzen sollen im Supermarktregal landen. Um den Traum wahr werden zu lassen bietet sie 25 Prozent ihrer Firma für 130.000 Euro. Dagmar Wöhrl schlägt hier zu.

Für diese Produkte gab es in Folge 7 keine Deals

„Primoza“ ist ein Wandkalender mit Samenpapier. Das darin enthaltene Bio-Saatgut kann man direkt einpflanzen, Tipps zu den einzelnen Blumen- und Gemüsesorten finden sich auf den Kalenderseiten. Ihre 7,5 Prozent Firmenanteile konnten sie allerdings nicht für 300.000 Euro an die Löwen verkaufen.

„Laori“ ist ein alkoholfreier Gin von Stella-Oriana Strüfing und Christian Zimmermann aus Berlin. Die Variante ohne Umdrehungen soll genauso schmecken wie normaler Gin und wird in einem speziellen Verfahren hergestellt. Die Investoren hat das Konzept allerdings nicht überzeugt - keiner wollte 175.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile ausgeben.

Für diese Produkte gab es in Folge 5 Deals

„BeerBag“: Tilmann Rothe aus Dresden hat einen Rucksack entwickelt, mit denen sich Getränkekisten transportieren lassen. Der Transport zu Fuß, per Fahrrad oder in Bus und Bahn soll damit kein Problem mehr sein. Der Gründer bot 20.000 Euro für 30 Prozent der Anteile. Investor Ralf Dümmel sicherte sich den Deal zu den angebotenen Konditionen.

Mit „MyEy“ hat Chris Geiser (50) eine vegane Lösung für Eiersatz entwickelt: Es soll wie das Original schmecken und auch wie ein Ei einsetzbar sein. Aktuell umfasst die Produktpalette „MyEy Eygelb“, „MyEy Eyweiß“ und das „MyEy Volley“. Löwe Nils Glagau sicherte sich 15 Prozent der Firmenanteile für 150.000 Euro. Im Anschluss an die Sendung kam der Deal jedoch nicht zustande.

„NAO“ aus Illertissen (Firmenname wurde nach Aufzeichnung in „Qinao“ geändert): Maximiliane Staiger (31), Nadja Fischer (zuvor Bozorgzad-Arbab, 36) und Annette Steiner-Kienzler (49) präsentierten den Löwen ihr Nahrungsergänzungsmittel. Die Dragees enthalten Matcha, Brahmi und grüne Kaffeebohne, sie sind vegan, laktose- und glutenfrei sowie ohne künstliche Farb- und Aromastoffe. Das Trio stellte sich 300.000 Euro für 20 Prozent ihrer Firmenanteile vor. Die zwei Löwen Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer bekamen den Zuschlag für 300.000 Euro und 25 Prozent der Firmenanteile.

Für diese Produkte gab es in Folge 5 keine Deals

„ZASTA“ ist ein digitaler Steuerberater für die Hosentasche von den Gründern Dr. Michael Potstada (37) und Jörg Südkamp (34). Nach Angabe der persönlichen Daten inklusive der Steuer-ID und Unterzeichnung einer digitalen Vollmacht für einen der Partner-Steuerberater soll geprüft werden, ob und wie viel Steuergeld zurückgeholt werden kann. Die Gründer boten zehn Prozent der Firmenanteile für 500.000 Euro, doch kein Investor schlug zu.

„bikuh“ aus Frankfurt am Main bietet Werbung zwischen den Fahrradspeichen. Nach der Registrierung über die bikuh-App kann sich der Fahrradfahrer für einen Werbepartner entscheiden und nach der Bestätigung wird die entsprechende Werbescheibe von einer Partner-Fahrradwerkstatt installiert. Die Trackingfunktion registriert jeden geradelten Kilometer und der User bekommt bis zu 20 Cent pro Kilometer gutgeschrieben. Patrick Klug (zuvor Kolb, 39) und Angela Gonzalez (34) wollten 200.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile - die Löwen waren vom Konzept allerdings nicht überzeugt.

Für diese Produkte gab es in Folge 4 Deals

"Sause" von Moritz Simsch und Sebastian Jung: Mit Brause-Tabletten zu sauberen Händen. Anstatt Flüssigseife zu benutzen, gibt es nachhaltige Brause-Tabletten, die im Wasser aufgelöst und so zu duftendem Seifenschaum werden. Der Deal steht. Für 25 Prozent Unternehmensanteile unterstützt Judith Williams das Projekt mit 200.000 Euro.

Eugen Raimkulow und André Ritterswürden haben mit Pinky einen blickdichten und geruchsneutralisierenden Handschuh entwickelt. Dieser Handschuh soll Frauen die Möglichkeit geben, egal wo sie sind, Tampons oder Binden hygienisch zu entsorgen. Ralf Dümmel schlägt zu und gibt den Gründern die gewünschten 30.000 Euro. Dafür erhält er 20 Prozent der Unternehmensanteile.

Für diese Produkte gab es in Folge 4 keine Deals:

"Bierkruste" von Ines Pfisterer: Brot-Backmischung aus Bierkruste. Zu dieser Mischung muss nur noch eine Flasche Bier hinzugefügt werden. Die Gründerin will 80.000 Euro für 25 Prozent der Unternehmensanteile. Ein Deal kommt nicht zustande, denn die Gründerin will Bierkruste vorerst weiterhin nur nebenberuflich betreiben.

"lucky loop" von Miriam Vollmar und Moritz Ernicke: Reiten für jedermann. Statt zu Pferde kann man mit der Sitzunterlage seine Körperhaltung zu Hause trainieren. Für 650.000 Euro soll es 15 Prozent der Unternehmensanteile geben. Keiner der Löwen greift zu.

Werksta.tt ist eine App, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz eine Verkaufsprognose für Bäckereien erstellt. "Was für Bäckereien funktioniert, funktioniert auch für viele weitere Branchen", glaubt Justus Lauten. Deal oder kein Deal? In der Show sind Georg Kofler und Carsten Maschmeyer interessiert. Der Gründer entscheidet sich für Macshmeyer. Hinter den Kulissen habe es aber Differenzen über die Ausrichtung des Geschäfts gegeben. Der Deal wurde anschließend wieder gekippt.

++++ Investorin Dagmar Wöhrl kritisiert geplatzten Löffel-Deal - Absage kam per E-Mail ++++

In Folge 3 der „Höhle der Löwen“ forderten die Erfinder von Kulero, einem essbaren Löffel, die Verhandlungsstärke der Löwen heraus. Auf das erste gemeinsame Angebot von Nils Glagau, Nico Rosberg und Dagmar Wöhrl von 200.000 Euro zu 33 Prozent wollten Hemant Chawla und seine Geschäftspartnerin Juliane Schöning nicht eingehen und boten stattdessen 14 Prozent ihrer Firma. Als Rosberg daraufhin ausstieg und Glagau und Wöhrl dem Start-Up 20 Prozent anboten, lehnten sie auch das ab – übrig blieb nur noch Löwin Wöhrl. Nach weiteren Verhandlungen willigte sie schließlich in einen Deal von zehn Prozent ein.

Doch nach der Show ließen die Kulero-Gründer den Deal platzen. Per Email, was Wöhrl in einer Videobotschaft auf Twitter kritisierte. „Tja, es zeigt sich halt doch immer wieder, dass es Gründer gibt, die in die Sendung kommen, nicht um einen Deal zu bekommen, sondern Sendezeit. Um somit ihr Produkt bekannt zu machen, und dadurch einen Mehrwert zu haben.“

Chawla und Schöning bestätigen in einem Interview mit der Wirtschaftswoche, dass sie selbst den Deal abgesagt haben. Dafür habe es mehrere Gründe gegeben, einer davon sei die Corona-Pandemie – die Sendung hatte kurz vor deren Ausbruch stattgefunden. „Der Großteil unserer Abnehmer kam aus der Gastronomie und die haben fast alle auf Grund ihrer eigenen schwierigen Lage Aufträge storniert und abgesagt“, erklärt Schöning. „Diese Situation brachte große Unsicherheit mit sich, so dass wir uns entschlossen haben erst abzuwarten, wie es für Kulero weitergeht, bevor wir einen Investor an Bord holen.“ Das sei nach wie vor der Plan. „Wir schauen uns um, aber wir haben auch Ansprüche: Der potentielle Geldgeber soll ähnlich ticken wie wir, das heißt, das Thema Nachhaltigkeit soll ihm wirklich am Herzen liegen, und er sollte gewillt sein langfristig an Bord zu bleiben“, so Schöning.

Das will Wöhrl offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Der „Bild“ sagte sie dazu: „„Es ist bekannt, dass unser Familienunternehmen für einen Markenaufbau steht und noch nie Interesse an schnellen Exits hatte!“ Sie sei unangenehm überrascht gewesen über die Art und Weise der Absage. „Ein persönlicher Anruf wäre schön gewesen. Glücklicherweise überwiegt die Anzahl der Gründer, die in 'Die Höhle der Löwen' kommen und ein ehrliches Investment anstreben.“

Auch für ein Kölner Startup hatte es die Sendung in sich. Paula Essam und Dilara Cakirhan aus Köln traten an und wollten die Investoren von ihrem „Pocketsy“-BH überzeugen. Darin gibt es Staufächer für Geld, Smartphones und andere Dinge. Doch die Investoren bissen nicht an, gaben kein Angebot ab. Inzwischen ist klar, dass sich nach Aufzeichnung die Lage des Unternehmens nicht verbessert hat. Zum Jahresende 2020 schloss das Start-Up. Wie der „Express“ berichtet, wurde das Unternehmen erst im Mai gegründet. Gegenüber der Redaktion sagten die Kölnerinnen: „Das Produkt war zum Feiern und Reisen...also in 2020 genau zur falschen Zeit“. Und: „Wir hätten es nicht mehr geschafft die Corona-Zeit zu überbrücken“, sagte Gründerin Dilara.

Für diese Produkte gab es in Folge 2 Deals:

Gisela Hüsges-Schnabel und Sabine Kämper wollen es Hobbybäckern leichter machen, leckere Creme auf Torten und Cupcakes zu bringen: Sie präsentieren eine Creme im Spritzbeutel BACK'O'FUNNY. Der Deal von 33 Prozent für 33.000 Euro geht an Ralf Dümmel.

Der Deal von 33 Prozent für 33.000 Euro geht an Ralf Dümmel. CO'PS von Finn Geldermann und Jan Weigelt ist eine Mischung aus Espresso und Absacker, nämlich ein Schnaps aus Kaffeebohnen und der Kolanuss. Diesen Deal von 20 Prozent für 100.000 Euro bekam Nils Glagau.

von Finn Geldermann und Jan Weigelt ist eine Mischung aus Espresso und Absacker, nämlich ein Schnaps aus Kaffeebohnen und der Kolanuss. Diesen Deal von 20 Prozent für 100.000 Euro bekam Nils Glagau. Patrick Schmalzried und sein Bruder Dominik stellen den Zaunkönig M1K vor. Die Brüder haben eine Maus entwickelt, die fünf Mal so leicht ist wie herkömmlich Mäuse für den PC. Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer taten sich hierbei zusammen und schnappten sich den Deal von 25% für 100.000 Euro.

Für diese Produkte gab es in Folge 2 keine Deals:

Lukas Liedtke, Armin Meyer, Stefan Hotz und Christof Reuter präsentieren heat_it. Ihr Gerät erhitzt sich auf 53 Grad. Wer dieses dann an den Mückenstich hält, soll ihn schnell wieder los sein.

Ihr Gerät erhitzt sich auf 53 Grad. Wer dieses dann an den Mückenstich hält, soll ihn schnell wieder los sein. Mit Khou Khii hat Lena Ahmadi Khouki einen Trainings-Boxsack aus 100 Prozent nachhaltigem, wasserfesten und langlebigem Kork entwickelt.

+++++ Diese Kandidaten sicherten sich die ersten Deals der Frühjahrsstaffel +++++

Die Vox-Show sorgt immer wieder für Aufsehen und kann kleinen Start-Ups einen gewaltigen Push verpassen. In zwölf neuen Folgen der 9. Staffel „Die Höhle der Löwen“ warten auf das hungrige Rudel innovative und nachhaltige Erfindungen, leidenschaftliche Gründer, die alles auf eine Karte setzen, und emotionale Pitches.

Pro Start-up sitzen fünf Löwen in der Höhle, darunter Beauty-Expertin Judith Williams, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau und Green-Tech-Investor Nico Rosberg.

Gleich in der 1. Folge der Gründer-Show witterten die „Raubkatzen“ fette Beute: Lara Schuhwerk (28) präsentierte ihr Start-up „Beneto Foods“: eine Pasta, die Insektenmehl enthält. Sie möchte damit eine nachhaltige Proteinquelle schaffen: „Grillen enthalten 50 Prozent mehr Protein als Hühner- oder Rinderfleisch, 15 Prozent mehr Eisen als Spinat und genauso viel Vitamin B12 wie Fisch. Außerdem erzeugen Grillen 100 Mal weniger CO2-Emissionen und verbrauchen 2000 Mal weniger Wasser als Rinder, um die doppelte Menge an Protein zu erzeugen.“ Ihr erstes Produkt ist die Beneto Pasta. Für die Weiterentwicklung neuer Produkte benötigt die Gründerin 80.000 Euro und bot dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile. Die Investoren Ralf Dümmel und Nico Rosberg buhlten um den Zuschlag. Am Ende ging die Gründerin den Deal mit Rosberg ein.

Kostenpflichtiger Inhalt Devran Sezek (41) aus Goch traute sich ebenfalls in „Die Höhle der Löwen“ und stellte sein Start-up „Compasstrainer“ vor. „Mit meiner Erfindung lernen Kinder spielend leicht das 1x1 des Fußballspielens. Einen Fußball an der richtigen Stelle sowohl mit dem linken als auch rechten Fuß zu treffen, ist schwieriger als man denkt.“ Seine Lösung für die Schusstechniken Vollspann, Innenspann, Außenspann und Innenseite: der Compasstrainer - ein innovatives Sportprodukt, das mit verschiedenen Farben und Komponenten arbeitet. Noch arbeitet der gelernte Maler- und Lackierermeister allein für sein Start-up, aber für den Fußballmarkt benötigt er einen starken Partner mit den richtigen Kontakten an seiner Seite. Sein Angebot an die Löwen: 150.000 Euro für 20 Prozent seiner Firmenanteile. Nils Glagau biss an - allerdings für 30 Prozent der Anteile.Doch nach fünf Wochen wurde klar: Kostenpflichtiger Inhalt Aus dem Deal wird nichts. Warum, das schildert Sezek hier.

Außerdem wollten diese Start-ups in der ersten neuen Folge bei den Investoren punkten: „GetSteps" aus Berlin konnte keinen Deal für seine maßgefertigten orthopädischen Einlagen ergattern - den Löwen war die Unternehmensbewertung zu hoch. Investor Dümmel sicherte sich die Zusammenarbeit mit „bideo" aus Elmenhorst (Toilettenpapierbefeuchter). Die Gründer von „Repaq“ aus Berlin (umweltfreundliche Verpackungen) lehnten ein Angebot von Carsten Maschmeyer ab und gingen ohne Deal nach Hause.

