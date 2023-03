Vox-Gründershow Das sind die neuen Investoren bei „Die Höhle der Löwen“

Zum einen wird Janna Ensthaler auf einem der Investoren-Stühle Platz nehmen und in neue Produktideen und Firmen investieren. Die 38-Jährige Hamburgerin bestand ihr Abi mit einer Abschlussnote von 1,0 und schloss danach ein Studium an der University of Oxford ab. 2010 gründete sie den Kosmetikboxen-Versender Glossybox mit und stieg 2012 wieder aus. Auch danach gründete und investierte sie viel in nachhaltige Technologien, digitale Innovation und Zukunftsthemen. Sie hofft „als vierfache Gründerin“ ihr Wissen bei „Die Höhle der Löwen“ weiterzugeben und „dabei den Erfolgsweg spannender Ideen und Gründer begleiten zu dürfen“.