„Die Höhle der Löwen“ : RTL kündigt DHDL-Weihnachtsspecial an

Düsseldorf Die zwölfte Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ist vorbei. Eigentlich soll Staffel 13 erst 2023 starten, doch es gibt trotzdem ein früheres Wiedersehen mit den Löwen.

23 Deals, 4,6 Millionen Euro an Investitionen: Die abgelaufene Staffel von „Die Höhle der Löwen“ hatte wieder einiges zu bieten. Wenig verwunderlich ist es also, dass auch die letzte Folge aus Staffel 12 eine gute Quote aufweisen konnte. Ganze 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwischen 14-49 standen zu Buche. Dies bedeutete erneut die Marktführerschaft. Im Durchschnitt schauten die zwölfte Staffel 1,85 Mio. Menschen ab 3 Jahren.