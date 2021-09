Zehnte Staffel : „Die Höhle der Löwen“ 2021 - Das sind die Investoren

Die große Start-Up-Show „Die Höhle der Löwen“ startet am 6. September in die zehnte Staffel. Es werden sich wieder zahlreiche Unternehmen vorstellen und versuchen die besten Deals mit den Investoren zu verhandeln. Doch wer sitzt 2021 in der Jury? Wir stellen die Investoren vor.

Die Zuschauer können in acht neuen Folgen bei Vox spannende neue Produkte und Unternehmen entdecken. Die Jury setzt sich ebenso wie bei der letzten Staffel aus sieben bekannten Investoren zusammen. Das Neue: Es werden auch zwei „Gast-Löwen“ erwartet - Anne und Stefan Lemcke von „Ankerkraut“.

„Die Höhle der Löwen“: Die Jury 2021

Seit der achten Staffel ist Urgestein Frank Thelen nicht mehr mit dabei. Seinen Platz hat der Ex-Formel1-Weltmeister Nico Rosberg eingenommen. Ansonsten ist das Investorenteam seither gleich geblieben.

Judith Williams

Die Fernsehmoderatorin, Unternehmerin und Opernsängerin Judith Williams ist seit 2014 als Investorin bei „Die Höhle der Löwen“ dabei. Sie wurde am 18. September 1971 in München-Perlach geboren und machte sich nach zahlreichen Erfolgen als Sängerin einen Namen als „Homeshopping“-Königin. Die US-Amerikanerin startete ihre Karriere 1999 beim Teleshopping-Sender QVC und wechselte nach einem Jahr zum Sender HSE24. Mit ihrer „Judith-Williams-Markenwelt“ bietet die Unternehmerin mehr als 800 Luxus-Kosmetik-Produkte an und sorgt damit für einen jährlichen Gesamtumsatz von weit über 150 Millionen Euro im Teleshopping. Hier erfahren Sie mehr zu Judith Williams.

Nico Rosberg

Ex-Formel1-Weltmeister Nico Rosberg ist seit der achten Staffel von „Die Höhle der Löwen“ als Investor dabei. Der deutsch-finnische Rennfahrer wurde am 27. Juni 1985 in Wiesbaden geboren und gewann 2016 den Weltmeister-Titel in der Formel 1. Danach gab er bekannt, seine Karriere in der Formel 1 zu beenden. Seitdem engagiert er sich gegen den Klimawandel und fordert beispielsweise den Umstieg der Formel 1 auf Elektrofahrzeuge. Dazu gründete er im Oktober 2020 sein eigenes Team „Rosberg Xtreme Racing“ (RXR), um damit an der 2021 startenden Extreme E Rennserie teilzunehmen. Hier gibt es weitere Infos zu Nico Rosberg.

Dagmar Wöhrl

Die CSU-Politikerin und Rechtsanwältin saß von 2002 bis 2017 im Deutschen Bundestag. Seit ihrem Ausscheiden ist sie als Investorin in der Vox-Sendung dabei und übernahm ab der vierten Staffel den Platz von Jochen Schweizer. Dagmar Wöhrl wurde am 5. Mai 1954 in Nürnberg geboren und gewann 1977 die Miss Germany Wahl. Nachdem einer ihrer beiden Söhne 2001 verstarb, gründete sie im Jahr 2005 in Andenken an ihn die Emanuel-Wöhrl-Stiftung, um nach dem Tsunami vom 26. Dezember 2004 betroffenen Familien in Sri Lanka zu helfen. Hier erfahren Sie mehr zu Dagmar Wöhrl.

Ralf Dümmel

Der Unternehmer Ralf Dümmel wurde am 2. Dezember 1966 in Bad Segeberg geboren. Er ist seit dem Jahr 2000 Geschäftsführer des 1973 gegründeten Familienunternehmens DS Produkte. Seine DS Unternehmensgruppe verzeichnet heute einen Jahresumsatz von ca. 260 Mio. Euro, beschäftigt über 400 Mitarbeiter und hat mehr als 4.000 Produkte im Portfolio. Als Investor ist Ralf Dümmel seit 2016 in der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ dabei. Hier erfahren Sie mehr zu Ralf Dümmel.

Carsten Maschmeyer

Als die schillerndste Person bei „Die Höhle der Löwen“ gilt sicherlich der Milliardär Carsten Maschmeyer. Der Finanzunternehmer wurde am 8. Mai 1959 in Bremen geboren und baute unter anderem die Finanzvertriebsgesellschaft AWD Holding auf, die wegen ihrer umstrittenen Verkaufsmethoden zeitweise unter großer öffentlicher Kritik stand. Das Unternehmen wurde 2007 für 1,9 Milliarden Franken an einen Schweizer Lebensversicherer verkauft. Heute bündelt Carsten Maschmeyer unter dem Dach der Maschmeyer Group alle seine Aktivitäten. Er fördert Startups mit verschiedene Fonds. Mit der Schauspielerin Veronica Ferres ist Carsten Maschmeyer seit 2014 verheiratet. Hier erfahren Sie mehr zu Carsten Maschmeyer.

Nils Glagau

Seit 2019 ist der Unternehmer Nils Glagau als Investor bei der Vox-Show mit dabei. Der Sohn des Orthomol-Gründers Kristian Glagau wurde am 31. Oktober 1975 geboren und übernahm 2009 nach dem Tod seines Vaters das Unternehmen in Langenfeld. Orthomol, ein Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro und beschäftigt 437 Mitarbeiter. Nils Glagau ist verheiratet und Vater von Zwillingen. Hier gibt es weitere Infos zu Nils Glagau.

