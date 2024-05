ZDF-Show am Samstagabend Und plötzlich singt Jan Böhmermann „Kiss“ mit Giovanni Zarrella

„Er ist furchtlos, er ist mutig, er ist schlagfertig, er ist smart, und ich habe es geliebt, mit ihm in den letzten Tagen zu proben“, kündigte Zarrella Böhmermann während der Sendung an, zuvor waren bereits Superstars wie Semino Rossi oder Matthias Reim aufgetreten. In einem komplett grünen Outfit, das er selbst als „menschengroßes Pistazien-Tartuffo“ bezeichnete, rockte er mit Zarrella zunächst das weltbekannte Lied von Prince. „Mir ist die ganze Zeit die Hose heruntergerutscht, ich hoffe, man hat nicht meine Unterhose gesehen“, witzelte der Satiriker, bevor er dann mit Zarrella den nächsten Gassenhauer performte – „Azzurro“.