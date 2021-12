Erwartete Omikron-Welle : Vernünftig feiern an Weihnachten – wie kann das gehen?

Auch in diesem Jahr lässt sich Weihnachten nicht ohne Corona-Risikoabwägung planen. Foto: dpa-tmn/Tom Weller

Meinung Düsseldorf Die hochansteckende Omikron-Variante ist auch in Deutschland längst unterwegs, wie etwa Abwasser- und Sequenzanalysen zeigen. Nun könnte man Familientreffen an Weihnachten vorsichtshalber absagen. Oder sich an das halten, was wir inzwischen aus der Pandemie gelernt haben.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Bei allen Debatten über die aktuellen Corona-Vorgaben der Regierung gerät aus dem Blick, was für die pandemische Entwicklung der nächsten Wochen womöglich wichtiger ist: die freiwillige Vorsicht vieler Bürger, ihr Gefahrenbewusstsein und Verantwortungsgefühl. Gerade in der gegenwärtigen Lage, in der das Risiko durch die rasend schnelle Verbreitung von Omikron für die Experten auf der Hand liegt, im Alltag aber noch wenig spürbar ist, wird es entscheidend sein, wie vernünftig sich die Leute jetzt an den Feiertagen verhalten – und zwar aus eigenem Antrieb. Denn das ist nach all den Monaten Pandemie klar: die größte Gefahr für Ansteckung und Verbreitung von Corona besteht in den Innenräumen, also da, wo Familien und Freunde gerade ihre Treffen planen.

Wer also Vernunft walten lassen will in den kommenden Tagen, kann als erstes überlegen, welche Begegnungen sich nach draußen verlegen lassen. Muss es die Kaffeetafel sein oder tut es auch ein Glühwein oder heißer Kakao zu Gebäck im Freien? Sind die Großeltern rüstig genug für einen Weihnachtsspaziergang, dann ist das vielleicht die entspanntere Alternative zum Besuch. Denn da sitzen die Enkelkinder am Ende doch bei Oma und Opa auf dem Schoß – und hinterher plagt alle Beteiligten das schlechte Gefühl, die Vorsichtsstandards doch unterschritten zu haben. Zusammensein und Feiern lebt nun mal von der Dynamik des Augenblicks und lässt sich schlecht in Regeln zwängen.

Doch bei kaltem oder gar nassen Wetter draußen zu sein, ist natürlich nicht für jeden machbar. Dann bleiben die bekannten Regeln, die mit Omikron wohl auch Geimpfte und Geboosterte beachten sollten: vor einem Treffen freiwillig testen, Abstand halten zu gefährdeten Menschen, Innenräume regelmäßig lüften, dafür etwa das Handy bimmeln lassen, damit es nicht beim guten Vorsatz bleibt und so fort. Auch kann es helfen, geplante Vorsichtsmaßnahmen im Vorfeld mit allen Beteiligten abzusprechen, damit es beim Treffen deswegen keinen Streit gibt und sich niemand sich, auf Vorsichtsregeln zu bestehen.

Zu hören ist auch immer öfter, dass Familien vor den Feiertagen freiwillig ihre Kontakte herunterfahren, etwa auf den Gang zum Fitnessstudio oder einen Kneipenbesuch zu verzichten, um mit besserem Gefühl in die Feiertage zu gehen. Dann bleibt aber zu überlegen, wie viele Begegnungen wirklich sein müssen und in welcher Reihenfolge man sie plant. Corona-Verordnungen beziehen sich ja immer auf einzelne Treffen, doch liegt das Ansteckungspotenzial an den Feiertagen gerade in vielen Treffen in unterschiedlicher Besetzung nacheinander. Manchmal lässt sich das Programm noch abspecken.