Was ist das besondere an einer Beatles-Schallplatte? Es ist eine Fehlpressung, eigentlich sollte „Here comes the Sun“ auf die B-Seite gepresst werden. Doch anstelle dieses Hits landete „Come together“ darauf. Deswegen kam der Preis von 30.000 Euro zustande.

