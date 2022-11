Comedy mit Gaststars : Was sie zum Überraschungs-Hit „Die Discounter“ wissen müssen

Düsseldorf Abgelaufene Lebensmittel, unmotivierte Mitarbeiter und ein völliger überforderter Filialleiter - so sieht der Alltag in einem Hamburger Supermarkt aus. Zumindest, wenn man die Macher von „Die Discounter“ fragt. Die wichtigsten Infos zur erfolgreichen Streaming-Serie.

„Feinkost Kolinski“ in Hamburg-Altona ist ein ganz normaler Supermarkt. Wären da nicht die Mitarbeiter, die im Lager Marihuana anbauen, sich während der Arbeitszeit betrinken oder im Laden ihre selbst gebastelten Kerzen verkaufen wollen. Was so klingt, als wäre Bernd Stromberg jetzt Filialleiter in einem Discounter, ist die Idee hinter einer der aktuell gefragtesten Serien aus Deutschland. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Überraschungs-Hit.