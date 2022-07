Nachdem sich Bachelorette Sharon in der vorherigen Folge den Männern offenbarte und sie sich ohne Perücke zeigte, ist die Rosenlady mehr als bereit für das, was noch kommt. Und diese Folge hat es in sich. Nicht nur gerät Sharon in ein absolutes Gefühlschaos. Auch bei einigen Männern brodeln die Emotionen - einige von ihnen geraten sogar heftig aneinander. Was passiert und wer rausfliegt hier in unseren Bildern.

Sharon lädt fünf Männer auf eine Kanu-Tour ein: (v.l.) Alexandros, Steffen, Dominik, Umut, Tom B.