Vor laufender Kamera kann uns Rivalität in Liebesdingen also nur willkommen sein, weil Unsicherheit eine produktive, spannungsfördernde Kategorie ist. Sie kratzt an der Eitelkeit der Kombattanten und setzt Kräfte bei ihren Hahnenkämpfen frei. Hinzu kommt die Tatsache, dass hier, im „Bachelor“-Format, niemand von einem/r anderen wissen kann, ob es wirklich um die Liebe geht oder um die Teilhabe am TV-Glamour. Erinnert sich jemand an eine gewisse Leyla Lahouar, die bei einer früheren Bachelor-Staffel mit Piepsstimme um männliche Gunst bettelte? Nun ist sie bereits eine Bühne weiter engagiert und schlägt im „Dschungelcamp“ die höhere Schauspiellaufbahn ein.