„Die Bachelors“ 2024 Nach dem Finale – dieses Paar ist noch zusammen, dieses bereits getrennt

Zum ersten Mal gingen direkt zwei Single-Männer auf die Suche nach der Liebe. „Am Anfang wart ihr Konkurrenten, so habe ich euch auch kennengelernt. Und plötzlich wart ihr Best-Buddies“, so Frauke Ludowig. „Vom Aussehen ähneln wir uns schon, aber vom Charakter her wie Tag und Nacht“, sagten die beiden im Einspieler, der noch einmal die erste Folge zusammenfasste. „Ich habe mich nicht nur verliebt, ich habe auch einen neuen Freund kennengelernt“, gestand Dennis.