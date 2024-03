„Die Bachelors“ 2024 „Mit einem Gefühl von naja“ ins doppeltes Finale

Da wiederum ist sich Leonie nicht so sicher. Denn sie möchte mitbekommen haben, dass Larissa 24 Stunden nach dem Date mit Sebastian ihr Interesse an Dennis bekundet habe. Im direkten Gespräch mit Sebastian in der Nacht der Rosen macht sie Anspielungen, einige Frauen in der Villa würden es nicht ernst mit Dennis und Sebastian meinen: „Hier sind Mädels dabei, die ein bisschen andere Intentionen haben“, sagt sie und fügt hinzu: „Aber das könnt ihr selber rausfinden.“ Dann appelliert sie noch an Sebastians Menschenkenntnis, doch das geht in die Hose — denn die verleitet ihn viel eher zu der Annahme, Leonie wolle Stimmung gegen die anderen Kandidatinnen machen und ihre Präsenz stärken. „Das fühlt sich nicht richtig an für mich, wenn jemand sowas macht.“ Er sei aber zu neugierig, um der Sache nicht auf den Grund zu gehen.