Schnelles Liebesaus Die „Bachelorette“ hat sich von Fynn getrennt

Knappe fünf Monate nach Ausstrahlung des „Bachelorette“-Staffelfinales sind Jennifer Saro und Fynn Kunz also kein Paar mehr. Man habe sich im Guten getrennt, jedoch gemeinsam erkannt, dass sie nicht die richtigen Partner füreinander seien, erklärte Saro in einer Instagram-Story: „Das hätte auf Dauer einfach nicht funktioniert. (...) wir haben feststellen müssen, wenn man so unterschiedlich ist in so grundlegenden Dingen, dann muss man sich das einfach eingestehen.“