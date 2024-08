Erste bisexuelle Bachelorette Was man über die Bachelorette 2024 auf RTL wissen muss

In der neuen „Bachelorette“-Staffel kämpfen nicht nur Männer um das Herz einer Single-Dame. Mit Stella Stegmann verteilt zum ersten Mal in der Geschichte von „Die Bachelorette“ eine bisexuelle Frau die begehrten Rosen. Die Begegnungen der 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die eine Rose haben wollen, finden in Thailand statt, teilte RTL am Freitag in einer Pressemitteilung mit.