„Die Bachelorette“ : „Ich habe gehofft, dass ich mich sofort verliebe“

Foto: TVNOW 24 Bilder "Die Bachelorette" 2021: Wer ist raus, wer ist noch dabei?

Düsseldorf Im Halbfinale stellt sich die große Frage: Was fühlt eigentlich Bachelorette Maxime? Bei den Dreamdates mit den letzten drei Kandidaten möchte sie das herausfinden – und überrascht die Zuschauer mit ihrer Entscheidung.

Viele Zuschauer, die bereits auf einen Gewinner der diesjährigen Bachelorette-Staffel gewettet haben, verlieren an diesem Mittwoch vermutlich ihren Einsatz. Drei Kandidaten sind noch im Rennen, zwei von ihnen ziehen nach den Dreamdates mit Bachelorette Maxime ins Finale ein. Um es kurz und schmerzlos zumachen: Favorit Zico gehört nicht dazu.

Es ist die achte Woche bei „Die Bachelorette“ und damit wahrscheinlich eine der härtesten für Maxime Herbord: Nachdem sie die Spreu vom Weizen getrennt hat, einige Kandidaten freiwillig das Handtuch geworfen haben und auch der Family-Check erfolgt ist, stehen die Halbfinalisten fest. Bei Zico, Raphael und Max ist sich die 26-Jährige sicher, „die richtige Entscheidung“ getroffen zu haben, wie sie selbst sagt. Wer von ihnen das Rennen macht, steht hingegen noch nicht fest, denn verliebt hat sich Maxime bisher nicht, wie sie gesteht. Trotzdem scheint es an diesem Punkt so, dass nur Raphael und Max sich noch um die letzte Rose bemühen müssen. Zico gilt unter vielen Zuschauern eigentlich als sicher weiter. „Sie hat es in der Kürze der Zeit geschafft, mir den Kopf zu verdrehen“, sagt er selbst.

Mit den Dreamdates will Maxime nun auch für sich Klarheit schaffen. Sie nimmt Raphael mit auf einen Helikopterflug. Der Wiener ist ganz aus dem Häuschen. „Ich hab mir sowas ganz genau gewünscht die ganze Zeit“, offenbart er. Und auch in der Luft bestätigt er nochmal „wie cool dieses Date“ ist. Das ist das Tolle an dem 23-Jährigen: Er ist für alles, was Maxime macht, zu begeistern. Das scheint auch der 26-Jährigen zu gefallen. „Ich weiß, dass Raphael mir einfach guttun würde“, sagt sie. Sie merke, dass sie ihn oft mit den anderen vergleiche und sich frage, „ob die anderen das genauso gut gemacht hätten“. Maxime muss zwar eine Weile auf den Kuss von Raphael warten - zum Übernachten darf er aber dennoch bleiben. Am nächsten Morgen gibt die Bachelorette zu, dass die großen Gefühle trotz schönem Date immer noch nicht entfacht sind. Also weiterdaten.

Kandidat Zico lässt sich von Maxime zu einer Inseltour in einem Bulli mitnehmen. „Zico und ich hatten unsere magischen Momente“, sagte die Bachelorette. Jetzt wolle sie herausfinden, ob es sich für sie natürlich anfühle. Nach einer noch nicht so romantischen Autofahrt wird’s dann doch noch recht deep. Auf die Frage, ob sie sich mit seiner Schwester verstehen würde antwortet Zico: „Wenn ich das Gefühl hätte, dass das nicht passen würde, dann würde ich nicht mehr hier sitzen“. Im Off sagt er, dass er glaubt, dass daraus „etwas Großes werden könne“. Er habe das Gefühl, dass „da etwas in der Luft liegt“, schwärmt er. Maxime wirkt hingegen eher ruhig und nachdenklich. Einen Kuss und anschließende Übernachtung gibt es dennoch.

Foto: dpa/TVnow 4 Bilder Das ist die neue Bachelorette 2021

Weil es ein Date zu Land und Luft schon gab, findet das nächste, kreativ wie die Bachelorette-Rendezvous sind, natürlich auf dem Wasser statt. Max und Maxime fahren mit dem Boot raus, um zu schnorcheln. Zwar traut sich der dauer-nervöse Kandidat nicht, mit Maxime durch eine Höhle zu tauchen - kann aber damit punkten, dass er die Bachelorette direkt in den Arm nimmt und sie „seine Beschützerin“ nennt. Maxime vergleicht Max, „weil er immer ein Grinsen im Gesicht hat“ und „das Kind noch in ihm steckt“ mit einem „tätowierten Peter Pan“ - was offenbar ihrem Typ Mann zu entspricht, denn auch er darf bei ihr übernachten.

Nach den drei Dreamdates ist man als Zuschauer auch nicht wirklich schlauer. Mit wem könnte es denn nun was werden? Jeder bekommt nochmal ein Einzelgespräch und hier deutet es sich an. Auf Zicos Offenbarung, dass er sich schon eine Zukunft mit ihr ausmalt, antwortet sie nur „ich brauche da noch ein bisschen“. Autsch. „Ich hab mir das auch alles ein bisschen anders vorgestellt weil ich gehofft habe, dass ich mich sofort verliebe“, sagt sie später im Off. „Es ist nicht leicht die Bachelorette zu sein“. In der Nacht der Rosen entscheidet sich die 26-Jährige tatsächlich für Max und Raphael. Ein sichtlich überraschter Zico geht leer aus.