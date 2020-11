Kandidaten, Drehort, Livestream : Die wichtigsten Infos zu „Die Bachelorette“ 2020

Düsseldorf Die Bachelorette ist zurück! Woher kennt man die neue Rosendame Melissa Damilia? Welche Männer kämpfen um ihr Herz? Wann startet die Staffel? Wo läuft die Show im TV und im Stream? Hier finden Sie alle Infos rund um die Sendung.

Fans des Kuppel-Fernsehens werden sich freuen: Nach einer durch die Corona-Pandemie längeren Pause als sonst, ist die Bachelorette zurück. Es ist bereits die 7. Staffel des Kuppelformats. Und wie immer ist einiges anders als in den vergangenen Jahren. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Show.

Was ist das Konzept der Kuppelshow „Die Bachelorette“?

Bei der RTL-Flirtshow „Die Bachelorette“ vergibt eine Single-Frau jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie interessieren – wer keine bekommt, muss gehen. Vier Männer bekommen gegen Ende der Sendung die Möglichkeit, der Bachelorette ihr Zuhause vorzustellen. Die zwei Finalisten lernen schließlich auch die Mutter der Bachelorette kennen, ehe sie sich für einen Kandidaten entscheidet.

Was in Folge fünf bei der Bachelorette passiert

Seit drei Jahren ist Melissa Damilia Single, zwischenzeitlich wurde ihr aber auch ein Techtelmechtel mit Ex-„Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Pietro Lombardi angedichtet. Doch all das will sie laut RTL nun hinter sich lassen und sich voll auf die große Liebe fokussieren. Ihr Traummann sollte ehrlich, humorvoll, treu und aufmerksam sein. Und auch mit Köpfchen kann man bei ihr punkten: „Ich bin sehr wissbegierig, daher wäre ein pfiffiger, smarter Mann ganz toll.“

Wer sind die Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2020?

Wo ist der Drehort von „Die Bachelorette“ 2020?

Die siebte Staffel der RTL-Kuppelshow wurde auch wieder im Süden Europas gedreht, genauer in Griechenland auf der Insel Kreta . In den vergangenen Jahren waren die Drehorte unter anderem die Côte d’Azur, Portugal , Marbella oder Korfu .

Wann startet die 7. Staffel von „Die Bachelorette“?

Start der inzwischen 7. Staffel von „Die Bachelorette“ ist im Herbst, und zwar am Mittwoch, 14. Oktober, um 20.15 Uhr. Ab dann sucht Melissa Damilia in acht Folgen jeweils mittwochs um 20.15 Uhr ihren Traummann. Das große Finale steigt am 9. Dezember 2020.