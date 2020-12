Halbfinale bei „Die Bachelorette“ : „Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Mann nach Hause schicke“

Düsseldorf Drei Männer, zwei Rosen: Bachelorette Melissa muss in der Folge am Mittwochabend ihre beiden Finalisten wählen. Doch die Entscheidung wird ihr leicht gemacht: Ein Kandidat benimmt sich komplett daneben – mal wieder.

Es hat lange genug gedauert, doch jetzt ist auch bei Bachelorette Melissa endlich der Groschen gefallen und das Ianni-Drama hat ein Ende. Denn das Dreamdate mit dem Viersener Ioannis mutiert zum Albtraum-Date, weil Ianni mal wieder „ist, wie er ist“. Was das heißt, war in den vergangenen Wochen von „Die Bachelorette“ schon überdeutlich zu sehen: fast krankhaft eifersüchtig, machomäßig von oben herab und absolut toxisch. Von Melissa bislang als lustige Sprüche weggelacht, wird auch ihr in der Folge am Mittwochabend klar, was das Problem bei Ianni ist – und schickt ihn nach Hause. Das Problem für die Zuschauer: Der Sieger steht damit auch schon fest.