RTL-„Die Bachelorette“ : Gerda stellt Kandidaten zur Rede - hat er wirklich eine Freundin?

Gerda erkundigt sich bei den Männern. Foto: RTL Mediengruppe D

Düsseldorf Ein Kandidat bei der „Bachelorette“ soll zuhause eine Freundin haben und es Gerda verschweigen. Das geht nicht, denkt sich die Bachelorette und reagiert prompt.

Es beginnt langsam, das Abenteuer „Bachelorette“ für Gerda Lewis und ihre Männer. In der neuen Folge, die am Mittwoch auf RTL gezeigt wird, geht es richtig intensiv zur Sache. Nachdem Gerda in der vergangenen Folge gleich zwei Männer aus der Villa warf, wird es am Mittwoch einen Kandidaten treffen, der in einer festen Beziehung ist.

Bei der Nacht der Rosen spricht Gerade also Tacheles: „Leider habe ich heute eine nicht so positive Nachricht erhalten. Und zwar soll einer von euch in einer festen Beziehung sein. Ich möchte jetzt auch niemanden ansprechen, weil ich möchte, dass diese Person auf mich zukommt.“

Und so wartet die Blondine auf den Vergebenen und es ist Tänzer Mudi. Doch der macht keine Anstalten, mit der Wahrheit rauszurücken. So liegt es an Gerda höchstpersönlich, ihn auf seine Freundin anzusprechen. „Willst du mir noch etwas sagen?“, fragt Gerda. „Die Ansprache eben galt dir“, poltert die „Bachelorette“ los. Und dann liefert Mudi ab, allerdings eine Geschichte, die nicht sehr glaubwürdig ist: „Ich bin etwa seit einem Jahr Single. Es war ein Hin- und Her. Wir hatten immer mal wieder zwischendurch Kontakt. Waren mal wieder zusammen, dann wieder getrennt. Also aktuell bin ich seit etwa drei Monaten Single.“

Als ihm klar wird, dass Gerda ihn nun auf der Abschussliste hat, dreht er den Spieß um, zieht aus freien Stücken aus. Die Begründung: „Gerda hat mir die Augen geöffnet … Ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren“. Damit spielt er auf die Beziehung zu seiner Freundin an.

Drei Kandidaten weniger im Alphamännchen-Gehege

von Julia-Marie Schüßler

Puh, war das anstrengend. Wie ein Zwölf-Stunden-Arbeitstag in der Kinderbetreuung für unter Dreijährige. Mit dem Unterschied: Dort hat man selten Zeit, das Smartphone rauszuholen und durch die sozialen Netzwerke zu stöbern. Bei der zweiten Folge der Bachelorette am Mittwochabend ging das problemlos. Kurz wachgerüttelt wurde der gemeine Trash-TV-Zuschauer von einer Fast-Schlägerei. Doch schon ehe das Popcorn in der Mikrowelle zum letzten Mal ein leises „Plöpp“ von sich gegeben hatte, war die Testosteron-Wut-Welle auch schon wieder im Nichts verlaufen. Verdammt. Auslöser: Der kleine Daniel, auch „Danger“ genannt, hat auf den für sein Alter doch sehr groß und breit gewachsenen Oggy Baam einen Ball geworfen. Angeblich knapp am Kopf vorbei. „Du musst aufpassen. Wenn das jetzt mein Gesicht getroffen hätte, ich hätte dich gefickt“, warnte Oggy. Daniel: „Das zeigt deinen Charakter.“ Oggy wusste nicht, wovon der Kleine da redete, denn: „Der Charakter hat Eier.“ Aber Daniel findet den eben „nicht so gut“. Zum Leid des Zuschauers war Oggy ein großer Junge, stand einfach auf und ging. Streit vorbei. Toll.

Daniel hatte es aber auch verdammt noch mal nicht leicht. Bei einem Frühstücks-Dreier-Date entschied sich Gerda doch glatt für mehr Zweisamkeit mit Fabio. Zurückweisung? Ein Fremdwort für Daniel: „Kommt nicht so oft vor, ich bin sprachlos.“ Umso mehr sprechen konnte dafür Fabio – und zwar mit Gerda. Aufregend ist so was ja, wenn man das erste Mal alleine sprechen kann. Daher Top-Thema: Die Aussicht aus dem Helikopter, der die Turteltauben zum nächsten Dating-Spot brachte. Der Rest viel Blabla: Gerda fand es super, dass Fabio Katzen streichelte, Fabio findet Gerda tough und straight. Daniel weinte währenddessen innerlich in der Jungs-Villa.

Aber Daniels Zeit sollte noch kommen. Denn: Gerda, 26, ist auf der Suche nach einem echten Mann. Das betont sie auch ziemlich oft. Doch Mannsein bedeutet nicht immer, Eier zu haben und beim Training wie ein Eber in der Brunftzeit zu stöhnen, wie beispielsweise Oggy. Mannsein ist es auch nicht, wenn man 2,5 Freundinnen wie Yannic hat und jetzt noch eine dritte will. Männer sollen für Gerda viel mehr Planken (das eigene Körpergewicht auf Unterarmen und Zehenspitzen halten), Reifen wechseln, Liegestütz und Feuer machen können. In einer Challenge ging „Danger“ als Sieger hervor, endlich konnte er Gerda seinen Wortschmalz ins Ohr schmieren. Doch bei einer Sache wurde Gerda hellhörig: Daniel ist gar kein „Pilot-Pilot“. Au weia. Er macht Paragliding. Enttäuschend. Offenbar so sehr, dass Gerda ein bis zwei Schlückchen Wein trinken musste. Und da war es passiert: Ein kleines Bäuerchen rutschte der selbsternannten „Barbie“ heraus. Zwar kein männliches Röhren, sondern sehr zaghaft, aber der Zuschauer war wieder ganz nah vor dem Bildschirm. Die 26-Jährige machte keinen Hehl daraus und schob das kleine Malheur auf den Wein. Damit zeigte sie mehr Eier als der Rest der Männer-Gang.

Denn auf Daniel ist in puncto Männlichkeit und Traummann-Potential nicht zu setzen: Der erzählte in der Villa Dinge, die dem Zuschauer verwehrt blieben oder er sich einfach ausgedacht hatte. Angeblich wisse Gerda nämlich, wer nur für die Show in Griechenland ist. Wenn es nach Daniel geht, ist das vor allem Oggy. Doch so hat das Gerda nicht gesagt. Daniel plusterte sich vor seiner Gang immer weiter auf. Ein echter Abturner. Mittlerweile kann ihn sogar der eher ruhige und durchaus charmante Marco Schmidt nicht mehr leiden.

Traummann-Potential hat für Gerda eher Polizist Tim Stammberger. Als er auf einem Kirmesbesuch mit vier weiteren Jungs von seinem Beruf berichtete, war es um die Bachelorette sichtlich geschehen. Kein Wunder also, dass er die erste Rose noch direkt auf dem Rummel überreicht bekam. Schade um Oggy, Serkan Yavuz, Keno Rüst und natürlich Marco, die vorher geduldig in einer Schlange für ein Gespräch mit Gerda anstanden.

Für einen weiteren Überraschungseffekt sorgte Jonas Vonier am Mittwoch. Nicht, weil er irgendwas Besonderes gemacht hatte, sondern weil er einfach nur da war. Die ganze Folge über war er nahezu unsichtbar. Und da stand er plötzlich wie Prinz Charming mit seiner wallenden blonden Mähne – nur irgendwie ohne das breite Grinsen. All seinen Mut hatte er zusammengenommen und wollte seine Herzdame zu einem Gespräch verführen. Doch der Platz neben Gerda war schon belegt. Daniel. Zum einhundertsten Mal versuchte er Gerdas Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das schien sogar seiner Auserwählten langsam auf die Nerven zu gehen. Jonas konnte einem einfach nur leidtun. Er bekam aber schließlich doch eine Rose; Daniel leider auch – aber immerhin als Letzter.

Als Erster sollte hingegen Fabio eine Rose bekommen. Doch offenbar hat ihn Gerda vorher geärgert. Denn sie wusste nicht sofort eine Antwort auf seine Frage „Was macht dich besonders?“ Und dann wurde das Gespräch auch noch unterbrochen, ein anderer wollte mal wieder Aufmerksamkeit. Ohne diese Antwort konnte Fabio einfach nicht mehr bleiben, die Rose wanderte zurück in den Kübel. Yannic und Fabiano bekamen trotzdem keine, waren sie der Bachelorette doch zu sehr „Macker“ und zu schüchtern.

Forsche Flirts, viel Testosteron und ein freiwilliger Abgang

veröffentlicht am 24. Juli

Jetzt geht es erst richtig los für die Männer, die um die Gunst der Bachelorette Gerda buhlen. Nach dem ersten Kennenlernen sind die 17 Teilnehmer nun in ihre Villa eingezogen – und müssen sich gleich der ersten Herausforderung stellen. Sie sollen in einem Wettkampf ihre Stärken beweisen. Der Gewinner darf mit Gerda dinieren. Da strengt Mann sich doch gleich doppelt und dreifach an.

Bei einem Strandfrühstück dürfen gleich zwei Auserwählte die 26-Jährige etwas besser kennenlernen. Außerdem steht für fünf der Männer ein Date mit Gerda im Freizeitpark an. Ob das so romantisch wird?

Gerda selbst sieht durchaus Potenzial in der Gruppe. „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass unter den 17 Männern der eine für mich dabei ist“, wird sie in einer Pressemitteilung von RTL zitiert. Und während sie mit einem der Männer einen romantischen Abend verbringt, gibt es Streit in der Villa. Am Ende müssen zwei Kandidaten die Villa verlassen – und einer nimmt Gerdas Rose gar nicht erst an.

Wie man in 15 Minuten den Glauben an die Männerwelt verliert

veröffentlicht am 17. Juli

Die Bachelorette ist zurück. In der ersten Folge wird jedes Klischee bedient: die Frau als pinke Barbiepuppe und Macho-Männer, die nur an das Eine denken. Eine Überraschung gibt es aber doch.

Wenn man Testosteron hören könnte, würde es wahrscheinlich wie die Auftaktfolge der Bachelorette 2019 klingen. Da karrt RTL 20 Single-Männer nach Griechenland, wo „Traumfrau“ Gerda Lewis sich ihren „Traummann“ casten darf. Bevor die Männer auf die Rosen-Dame treffen, ziehen sie erstmal gemeinsam in ein Kolosseum ein, wahlweise mit oder ohne Anziehsachen am Oberkörper. Dort und in diversen Einspielern dürfen sie dann zeigen, mit welchen vor Intellekt triefenden Sprüchen sie beeindrucken wollen: „Konkurrenz? Wie buchstabiert man das?“, „Man sollte schon ein bisschen Macho sein“ oder „Mein Punkt, der mich wirklich einzigartig macht, bin ich selber“.

Die Rettung vor dieser Aneinanderreihung von Selbstverliebtheit und Oberflächlichkeit scheint in Sicht, als der jüngste Teilnehmer zum ersten Mal vor die Kamera tritt: „Yannic (22) aus Aachen, Student der Luft- und Raumfahrttechnik“ steht dort unter dem fröhlich lächelnden Blondschopf. Endlich einer mit Niveau! Der wird den anderen Macho-Männern jetzt doch bestimmt in die Parade fahren – denkste! „Ich bums alles, aber ich lieb‘ die Frauen tatsächlich auch“, sagt Yannic, der nach eigener Aussage bis vor zwei Jahren noch Jungfrau war. Das hat sich seitdem geändert, wie er nicht müde wird, zu betonen. „Jetzt nach vier Tagen kein Sex, freu ich mich schon ziemlich sehr auf die Bachelorette.“ Worauf es ihm bei seiner Traumfrau ankommt? „Arsch ist wichtig. Ich guck immer erst so, was mir gefällt. Oder wie ich halt befriedigt werde.“ Ahja.

Wer da noch nicht den Glauben an die Männerwelt verloren hat, und den auch nicht verlieren will, der sollte bei Yannic künftig auf Durchzug schalten. Denn wie oft er auch den Mund aufmacht, es wird einfach nicht besser: „Es gibt Mädchen, die find ich vom Gesicht und vom Aussehen voll hübsch, aber mein Schwanz findet die nicht gut.“ Zwischen diesen tiefgründigen Aussagen schwingt der bis oben hin aufgepumpte Muskelberg ein paar Hanteln im Fitnessstudio, tanzt arschwackelnd über die Straße oder zerreißt sein T-Shirt. Wie er sich selbst sieht? „Ich bin ein geiler Typ, weil: guck mich doch mal an.“ Bleibt zu hoffen, dass die Bachelorette schnell zu dem Schluss kommt, der einem an dieser Stelle als Zuschauer durch den Kopf geht: „Du bist ein peinlicher Typ, weil: hör dir doch mal zu.“ Zu diesem Zeitpunkt sind übrigens erst 15 Sendeminuten vorbei.

Nachdem man dieses erste, aussagekräftige Bild über die Kandidaten gewinnen konnte, darf sich natürlich auch die Hauptdarstellerin vorstellen: „Ich bin Gerda und ich hoffe, dass ich hier meinen Traummann finde.“ Gerda ist 26 Jahre alt, kommt aus Köln, ihre Lieblingsfarbe ist Pink, sie bezeichnet sich selbst als „Barbiepuppe“ und war mal bei Germanys Next Topmodel dabei. Von Beruf ist sie Influencerin. "Aber viele verstehen dieses Wort ja nicht“, behauptet Gerda, um uns dann alle mit ihrer Erklärung zu erleuchten: „Ich hab erst nur aus Spaß angefangen, Bilder hochzuladen. Dann hab ich 2018 bei GNTM den 17. Platz belegt. Dann wurde das mit Instagram danach richtig groß, und jetzt lebe ich seit einem Jahr davon.“ Dass viele genau das anscheinend nicht verstehen können, scheint sie zu treffen: „Die meisten Leute sehen mich nur oberflächlich mit den vielen schönen Sachen, die ich mir kaufe. Aber ich habe mir das ja quasi mehr oder weniger erarbeitet.“ Schön, dass sie das „mehr oder weniger“ selbst gesagt hat.

Im Mittelpunkt von Folge eins steht ansonsten natürlich das obligatorische Kennenlernen, das dieses Mal in der Männer-Villa an der Athener Riviera stattfindet. Die Kandidaten kommen einzeln über einen roten Teppich auf Gerda zu geschlendert – der eine tanzend, der nächste singend, der ein oder andere mit einem kleinen Geschenk, und alle natürlich „totaaal nervös“. Andreas aus Wermelskirchen fragt Gerda nach ihrem Sternzeichen (Skorpion) und stellt dann in der Villa klar: „Ich bin Löwe, ich reiß die.“ Wenn er da mal nicht die Rechnung ohne Kampfsportler Oggy (ja, der heißt wirklich so) aus Wesel gemacht hat: „Ich bin Gorilla, ich pack die.“ Yannic begrüßt die Bachelorette derweil gewohnt wortgewandt mit einem „Jo!“ und antwortet auf Gerdas Frage, wie sie ihm gefällt: „Kann man mal machen.“

Eine Überraschung gibt es zum Ende hin aber dann doch: Einen Kandidaten kennt Gerda bereits, es ist Sebastian aus Köln. Der 30-Jährige ist ebenfalls „Influencer“, oder wie er das nennt: „Content Creator auf Instagram“. Er ist immerhin so ehrlich zu sagen, dass er nicht nur für die Liebe, sondern auch „für die Kamera“ beim Kuppel-Format mitmacht. Er fliegt allerdings direkt in der ersten Nacht der Rosen raus, weil er schon was mit Gerdas bester Freundin hatte. Ebenfalls keine Rosen gibt es für die unscheinbaren Christian und Jan. Die Macho-Männer hingegen kommen geschlossen eine Runde weiter und tanken unnötigerweise noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Auch Yannic hält am Ende eine der roten Blumen in seiner Hand. Was er davon hat, weiß er allerdings selbst noch nicht so genau: „Ich hab dieses Rosensystem noch gar nicht geblickt. Wie viele gibt’s?“

Diesen Kandidaten kennt Gerda Lewis bereits

veröffentlicht am 17. Juli

Am Mittwochabend startet die neue Bachelorette in ihr Liebesabenteuer. In diesem Jahr lässt sich Gerda Lewis von 20 Männern umgarnen. Doch mit einem der Kandidaten gibt es eine Vorgeschichte.

Nachdem RTL bereits vor Start der Bachelorette die große Bombe platzen ließ, dass Vorjahressieger Alex Hindersmann erneut nach der Liebe im TV suchen will und wieder in die Männer-Villa einzieht, veröffentlicht der Sender nun den nächsten Cliffhanger noch vor Ausstrahlung der ersten Folge: Einer der Kandidaten ist für Bachelorette Gerda Lewis kein Unbekannter: Sebastian Mansla aus Köln. Und auch der 30-Jährige kennt Gerda schon von früher. „Die Gerda“, sagt er zu Mitstreiter Yannic, bevor er aus dem Auto steigt. „Wir kennen uns schon, ja.“

„Ihr kennt euch schon. Ja scheiße, man“, kommentiert Yannic. Hat Sebastian jetzt etwa einen Vorteil? „Ich habe nicht gedacht, dich hier zu sehen“, reagiert Gerda Lewis überrascht, als der Kölner Influencer aus dem Wagen steigt. „Krass, du bist es“, sagt Mansla, während die anderen Männer gespannt die Szene beobachten.

„Sebastian und ich kennen uns, weil er auch in Köln wohnt“, sagt Gerda. „Und der Haken ist, dass er mit einer meiner besten Freundinnen schon einmal fast zusammen war.“ Doch kein Vorteil für den Fitness-Guru? „Das ist für mich natürlich nicht so toll“, schließt Gerda an. Muss Sebastian wegen dieser Vorgeschichte die Villa nun schon in der ersten Nacht der Rosen verlassen? Und ist das der Grund, warum es bei der Bachelorette zum ersten Mal einen Nachzügler gibt, nämlich Alex Hindersmann?