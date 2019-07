„Die Bachelorette“ bei RTL : Machos, nein danke - sie sucht den Mann fürs Leben

Düsseldorf Am Mittwochabend startet die neue Bachelorette in ihr Liebesabenteuer. In diesem Jahr lässt sich eine Ex-„GNTM“-Teilnehmerin von den Männern umgarnen. 20 Kandidaten stehen zur Auswahl.

Bislang hat sie den Richtigen noch nicht getroffen - jetzt will die frühere „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Gerda Lewis bei RTL ihr Glück finden. Die 26-Jährige ist „Die Bachelorette“ und wird ab Mittwoch, 17. Juli, 20.15 Uhr, auf Männersuche gehen.

20 Singles versuchen in den kommenden Wochen das Herz des blonden Fitnessmodels zu erobern. Langeweile dürften die Männer nicht haben, kündigte Lewis im RTL-Interview an: Sie sei temperamentvoll und durchsetzungsstark. Deswegen dürfe der Auserkorene eines sicherlich nicht sein: ein Pantoffelheld.

Bei der Flirtshow „Die Bachelorette“ vergibt eine Single-Frau jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie noch interessieren. Wer keine bekommt, muss gehen - ein bisschen Drama muss sein. In einer Villa bei Athen trifft Gerda Lewis die Kandidaten - und das vor laufender Kamera. Und im Zweifelsfall vor Millionenpublikum am Fernsehen.

Auf diesem Weg den richtigen Mann zu finden, hält Gerda Lewis nicht für ausgeschlossen. Schließlich habe sie die Möglichkeit, die Männer zwei Monate lang intensiv kennenzulernen. „Ich mag absolut keine Machos“, stellt die gebürtige Litauerin klar. Und auch von Vollbart hält sie nicht viel. Ansonsten ist ihr das Styling der Typen jedoch nicht so wichtig: Ob Hipster-Look, Jogginghose oder Sakko - da sei sie nicht so streng.

Bei einem anderen Thema ist die junge Frau, die bei „Germany's Next Topmodel“ im vergangenen Jahr auf den 17. Platz kam und nach eigenen Worten ihr Geld seitdem als Influencerin verdient, weniger flexibel: Sie will unbedingt Kinder, am liebsten Zwillinge - und das nicht erst in allzu ferner Zukunft. Deswegen sollte der Partner der Idee nicht ablehnend gegenüber stehen.

Im Interview gibt sie sich lebenslustig: „Mit mir kann's auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will“, kündigt sie an. Deswegen sollte ein Mann auch ein dickes Fell haben und selbstsicher sein. Während der Show Kandidaten nach Hause zu schicken, dürfte ihr jedoch schwer fallen. Schließlich leide sie mit, wenn sie jemanden verletze, sagt sie.

Rosen zu verteilen an die Männer, die sie noch näher kennenlernen möchte, gilt jede Woche als das emotionale Highlight der Show. Bei Dates in trauter Zweisamkeit kann Lewis mit den Männern flirten und sie auf den Prüfstand stellen. Unter den TV-Kavalieren sind Studenten, ein Sporttherapeut, ein Polizist, ein Einrichtungsberater, ein Betriebswirt und ein Basketballer.

Vier der Kandidaten haben die Chance, der jungen Frau ihre Familie vorzustellen. Die beiden Finalisten dürfen dann die Mutter ihrer Traumfrau kennenlernen. Und die wünscht sich, wie Lewis verraten hat, schon bald Enkelkinder.

Ob die Kuppelshow auch in der sechsten Staffel beim Publikum gut ankommt, wird sich zeigen. Das Finale 2017 sahen etwa 3 Millionen Fernsehzuschauer, 2018 schauten noch gut 2 Millionen zu, als „Die Bachelorette“ ihr letzte Rose vergab.

Deshalb hat es bei der Ex-Bachelorette nicht gefunkt

veröffentlicht am 14. Juli

Jemand, der die Sendung bestens kennt ist Nadine Klein. Sie war die „Bachelorette“ im letzten Jahr.

Bei „Promi Shopping Queen“ plauderte sie aus dem Nähkästchen und erzählte warum das Glück mit Rosenkavalier Alex nur von kurzer Dauer war.

Zwei Monate nach der Ausstrahlung des „Bachelorette“-Finales war schon wieder alles aus zwischen Nadine Klein und ihrem Fitness Trainer aus Kiel. „Wir haben in den letzten Tagen & Wochen gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken“, verkündeten die beiden damals auf ihren Instagram-Accounts. Mehr wollten die beiden zu ihrer Trennung nicht sagen.

Jetzt hat Ex-„Bachelorette“ Nadine sich doch noch ein bisschen mehr über die gemeinsame Zeit mit Alex entlocken lassen. So sei auch der öffentliche Druck ein Problem für die junge Beziehung gewesen: „Wir hätten definitiv einige Probleme weniger gehabt“, erzählte die 33-Jährige ihren „Promi Shopping Queen“-Mitstreiterinnen Senna Gammour und Melissa Khalaj.

Insbesondere andere Frauen hätten den beiden das Liebesglück nicht gegönnt und darauf „gegeiert“, dass Alex nicht gewinne, damit sie danach eine Chance hätten, so Nadine weiter.Mittlerweile ist die Berlinerin jedoch wieder glücklich vergeben und macht Liebesurlaub auf Bali.

Vorjahressieger Alex Hindersmann ist währenddessen immer noch auf der Suche nach der Liebe. Knapp ein Jahr nachdem er die letzte Rose von Nadine erhalten hat, will er jetzt sein Glück wieder versuchen und mischt als Nachrücker die Männer-Villa auf. Die anderen 20 Kandidaten sind wenig begeistert von der neuen Konkurrenz um das Herz von Bachelorette Gerda Lewis – immerhin ist es dem 30-Jährigen schon einmal gelungen die letzte Rose zu ergattern.

Die Bachelorette-Kandidaten im Schnellcheck

veröffentlicht am 12. Juli

Welche Kandidaten die besten Chancen auf den Sieg haben und welche nicht? Wir stellen die Teilnehmer der diesjährigen Staffel vor und haben einen Ausblick gewagt.

Andreas Ongemach (27)

„Der Mann sollte den ersten Schritt machen“, sagt Andreas. Damit wird er bei der Bachelorette punkten. „Ich habe noch nie einen Mann angesprochen“, gibt Gerda Lewis vorab zu. Kandidat Andreas legt Wert auf einen gesunden und fitten Körper“, schreibt RTL über den blonden und blauäugigen Fitnesstrainer. Für Bachelorette Gerda dürfte vor allem ersteres interessant sein, schließlich ist sie Fitnessmodel. Und sonst? Wird meckern, dass er nicht genug Zeit allein mit Gerda verbringen darf.

Christian Hesse (25)

Ein bisschen blass kommt der 25-Jährige aus dem hessischen Biedenkopf daher. Und das liegt nicht nur am überbelichteten Vorstellungsvideo. Christian spielt Fußball, geht ins Fitnessstudio und arbeitet als kaufmännischer Angestellter in einem Sanitätshaus. Ob es bei Gerda funkt? Christian bleibt im Vorfeld recht eindimensional. Sportlich ist er schon einmal – so wie 90 Prozent der anderen Kandidaten. Vermutung: Fliegt als einer der ersten raus.

Daniel Chytra (35)

Das Markanteste am ehemaligen Skispringer aus Salzburg sind wohl die Tattoos. Ein Pluspunkt für den Österreicher, schließlich verriet Gerda jüngst, dass sie Tattoos sehr attraktiv finde. Daniel ist außerdem noch Inhaber einer Drohnenfirma. In seiner Freizeit geht er gerne Paragliden und Kitesurfen und sucht nebenbei noch eine Frau „mit der er zur Ruhe kommen kann“ Mit 35 Jahren ist er auch einer der ältesten Kandidaten. Ist das gut? Auch Gerda wünscht sich jemanden, mit dem sie eine Familie gründen kann. Punktabzug gibt es in der B-Note für die Entfernung. Gerda wohnt schließlich in Köln. Das könnte schwierig werden. Prognose: Daniel schafft es unter die Top 5.

David Taylor (24)

Glück gehabt – mit seinen 24-Jahren kratzt David gerade so am Lewis’schen Mindestalter. Jünger ginge nicht, betonte die Bachelorette nämlich im Vorfeld. Was ihn für Gerda interessant machen könnte? Die Größe! Der Erfurter misst nämlich 1,91 Meter. Für die Traumfrau wichtig, weil sie dann auch in hohen Schuhen noch kleiner ist als ihr Liebster. David ist zudem auch noch Profibasketballer, will Medizin studieren, schreibt Rapptexte und spielt Klavier. Da wird doch wohl was dabei sein, was Gerda beeindrucken könnte? Vermutung: David bleibt in der Villa, bis zur Halbzeit. Dann geht er in der Nacht der Rosen leer aus – oder steigt freiwillig aus.

Fabiano Carrozzo (29)

Fabiano ist Gebietsleiter im Großhandel und lebt in der Nähe von Karlsruhe. Einen prächtigen Bart, den hat er. Schade nur, dass er bei Gerda damit nicht punkten kann. „Vollbärte kratzen beim Küssen“, meint die 26-Jährige. Dafür hat er gegen die Brustbehaarung einen Epilierer mit im Gepäck. Was Gerda wiederum freuen dürfte: „Ich stehe auf Baby-Haut bei Männern.“ Ansonsten: Muskeln, Tattoos und Fitness – zu seinem Nachteil ist es nicht. Wie weit Fabiano kommt? Schwierig. Bis zur letzten Nacht der Rosen wird es für den „charmanten Gebietsleiter“ mit der „bella figura“ (O-Ton: RTL) nicht reichen. Trotzdem wird er einer der auffälligeren Kandidaten sein und deswegen lange in der Villa verweilen.

Fabio Halbreiter (29)

Fabio arbeitet als Headhunter im Finanzbereich und wohnt in München. „Je erfolgreicher du bist, desto mehr Leute wollen dich scheitern sehen.“ Aha. Das sieht Gerda ähnlich: „Manche Leute schauen nur vorbei, um zu schauen, ob du schon gescheitert bist. Nö, bin immer noch am Gewinnen“, schrieb sie mal auf Instagram. Ein Gesprächsthema hätten die beiden somit schon mal. Und sonst so? Wakeboarden, Snowboarden, spontan sein, reisen, kochen. Wie ein Instagram-Posterboy wirkt Fabio nicht. Und dafür gibt es keine Rose. Fabio darf nur kurz in die Villa einziehen.

Florian Hausdorfer (24)

Wieder einer mit Bizeps und Tattoos – passt. Auch der Österreicher hat das Traummann-Mindestalter gerade so erreicht. Was ihn wiederum eher qualifiziert – er modelt, genau wie Gerda. Außerdem versieht er seine Oberkörperfrei-Fotos auf Instagram gerne mit klugen Sprüchen für alle Lebenslagen. (Beispiel: „Für jede Minute, in der du wütend bist, verlierst du 60 Sekunden Glück“) Der Mentaltrainer ist er und Fußballcoach und Model. Das dürfte ihm einen Platz in den Top 3 sichern.

Harald Kremer (35)

Harald ist Finanzdienstleister „aus Leidenschaft“ und aus Euskirchen. Er gehört zu den zurückhaltenderen Kandidaten. Auffällig: Er ist weder Model noch Fitnesstrainer oder Influencer. Dafür hat er lange Haare und das gefällt Gerda an Männern, die findet sie „zum Durchwuscheln“ schön. Wie weit er kommt? Schwierig. Kommt in Woche vier mit zum Gruppendate. Eine Rose bekommt er dann nicht, „weil einfach nicht genug Initiative von dir kommt“. „Schade“ wird Gerda das finden. „Schade“, sagt auch Harald. Dann freut er sich darauf, bald wieder zuhause zu sein.

Jan Classen (27)

Jan ist Betriebswirt aus Aachen und hat ein Fitnessprogramm entwickelt. Ist Vater einer Tochter. Sagt in Folge 2 etwas wie: „Ich bin Vater einer Tochter. Sie ist mein Ein und Alles. Wie stehst du dazu?“ Muss tief enttäuscht in Woche drei gehen.

Jonas Vonier (29)

Den Preis für die schönsten Haare der diesjährigen Staffel hat Jonas schon sicher. Gerda dürfte es auf jeden Fall gefallen. Ob auch der Rest stimmt? Immerhin weiß er wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Der 29-Jährige schaffte es bei der diesjährigen Mr. Germany-Wahl unter die Top 5. Er sei viel unterwegs, sagt er, Gerda auch. Passt. Vielleicht wirkt der Baden-Württemberger trotz wallender Rockermähne neben den anderen etwas brav. Prognose: Der Funke springt nicht über.

Keno Rüst (28)

Der gebürtige Ostfriese lebt mittlerweile im Rheinland und arbeitet als Projektingenieur. In seiner Freizeit geht er gerne ins Fitnessstudio. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Bleibt Statist in der diesjährigen Staffel und fliegt früh.

Luca Gottzmann (25)

So jung und schon Inhaber einer PR-Agentur - Luca „ergreift gerne in allen Lebenslagen die Initiative“, wie er über sich selbst sagt. Damit erhöht er seine Chancen, denn Gerda hat – wie sie sagt – noch nie einen Mann angesprochen. Wie stehen die Chancen für den zielstrebigen Münsteraner? Gar nicht mal so schlecht. Was spricht gegen ihn? Ist weder Fitnesstrainer noch Fitnessmodel. These: Bleibt entweder unauffällig, bis er nach der fünften Nacht der Rosen die Villa verlassen muss oder macht Stunk, weil er kein Einzel-Date bekommt und fliegt dann.

Marco Schmidt (26)

Der 26-Jährige Münchner ist amtierender Mister Bayern und somit bestens qualifiziert für die Teilnahme an einer RTL-Kuppelshow. Fitness- und Gesundheitstrainer ist er auch noch und würde sich damit in die Galerie der Personal Trainer einreihen, die bereits Bachelorette-Sieger wurden. Marco ist außerdem ein ähnlicher Typ wie Gerdas Ex-Freunde – ins Beuteschema der Blondine passt er schon mal. Was gegen ihn spricht? Nichts, er sieht genauso aus wie der Typ der vergangenes Jahr die letzte Rose erhielt, der wiederum aussieht wie der Typ aus dem Jahr davor. Da gibt es wohl einen versteckten Bachelorette-Algorhithmus.

Matin Looden (30)

Matin, Einrichtungsberater aus Freiburg, geht nicht gerne auf Frauen zu – für die Bachelorette würde er aber über seinen Schatten springen, sagt er. Ob das reicht? Schließlich buhlen noch 19 andere Kandidaten um Gerdas Aufmerksamkeit. Der Einrichtungsberater aus Freiburg wird nicht aus den Puschen kommen und damit einer der ersten sein, die die Show verlassen.

Mahmoud „Mudi“ Sleiman (28)

Endlich mal wieder ein Fitnesstrainer! „Mudi“, wie seine Freunde nennen, ist Maschinen- und Anlagenführer und lebt in Osnabrück. Er ist ein Familienmensch und leidenschaftlicher Tänzer. Wenn er sein Tanzbein strategisch gut einsetzt, um die Bachelorette zu beeindrucken, sieht es gut aus für den 28-Jährigen. Prognose: Sammelt Rosen, sagt nach dem ersten Einzel-Date „Ich habe schon Schmetterlinge im Bauch“ und fliegt kurz vor Schluss raus.

Oggy Batar (27)

Den kennt man doch! Zumindest wenn man begeistert die Fitnessvideos schaut. Oggy Baam heißt der Bachelorette-Kandidat auf Youtube und hat dort bereits eine große Fan-Community. Eine große Portion Humor und Selbstironie seien sein Geheimrezept, titelt RTL. Ob ihm das hilft? Sein Vollbart tut das jedenfalls nicht, denn von allzu viel Gesichtsbehaarung ist Gerda kein Fan. Oggy darf trotzdem lange in der Villa wohnen, weil er zu den spannenderen und auffälligeren Kandidaten gehört. Vermutung: In irgendeiner Folge verrät er irgendein Geheimnis, dann geht er in der Nacht der Rosen leer aus.

Sebastian Mansla (30)

Fitness-Coach: Check. Influencer: Check. Über 250.000 Abonnenten auf Instagram: Check. Der 30-Jährige Sebastian erfüllt schon mal die wichtigsten Kriterien. Dass er sportlich und muskulös ist, versteht sich von selbst. Es sieht sehr gut aus für den Kölner, weil er genau Gerdas Typ sein dürfte (sieht aus wie ihr Ex-Freund). Fazit: Da gibt es nichts zu beanstanden. Sebastian ist neben Mister Bayern der vielversprechendste Anwärter auf die letzte Rose.