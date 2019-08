Beziehungsstatus von „Bachelorette“-Kandidat unklar : Sind Mudi und „Bachelor“-Nathalia jetzt ein Paar?

Foto: TV NOW 21 Bilder "Die Bachelorette" 2019: Das sind die Kandidaten.

Düsseldorf Er zog in die Männer-Villa, um die Liebe zu finden und musste dann gehen, weil sein Beziehungsstatus ein großes Fragezeichen zierte. Jetzt hat Ex-Teilnehmer Mudi darüber gesprochen, wie es um sein Liebesleben bestellt ist.

Vor der vierten „Bachelorette“-Folge ist es Zeit für einen kleinen Exkurs. Wir erinnern uns: Das Drama nahm in der letzten Nacht der Rosen seinen Lauf, als Bachelorette Gerda ihren Jungs verkündete: „Einer von euch ist in einer Beziehung“. Sie forderte den Schelm daraufhin auf, ihr freiwillig alles zu beichten. Nach dem Schock begannen die Kandidaten, sich misstrauisch zu beäugen – doch niemand legte ein Geständnis ab. Schließlich konfrontierte Gerda Mudi mit den Vorwürfen. Der verstrickte sich in Widersprüche, was das angebliche Ende der Beziehung betraf und entschied sich dann vor der Rosenvergabe, die Villa freiwillig zu verlassen. Ihm sei jetzt erst klar geworden, dass da noch irgendetwas sei.

So weit, so spannend. Aber was ist denn nun mit Mudi und seiner Herzdame? RTL hat die beiden besucht und befragt. „Ich war total schockiert, gehört zu haben, dass Nathalia da angerufen hat“, offenbart Mudi, während besagte Nathalia neben ihm sitzt. Das habe etwas in ihm ausgelöst. „Wahrscheinlich ist da doch irgendwas von ihr und ich wollte es herausfinden.“

Foto: TV NOW/RTL 22 Bilder "Die Bachelorette" 2019: Wer ist raus, wer ist noch dabei?

Nathalia ist keine Unbekannte. Sie war 2019 selbst Kandidatin bei „Der Bachelor“. „Ich würde schon sagen, dass da Gefühle im Spiel sind. Auf jeden Fall“, sagt sie. Auch Mudi bestätigt: „Meinerseits auf jeden Fall auch. „Aber“, sagt der 28-Jährige, „wir lassen uns überraschen.“ Zusammen sind die beiden also nicht. Noch viel Ungeklärtes liege zwischen den beiden, erklärt Nathalia.

In Griechenland indes fließen heute Abend bei Gerda die Tränen, als Marco ihr von seiner schwierigen Kindheit erzählt, von Keno bekommt sie ihren ersten Kuss und macht mit Florian einen Fallschirmsprung.

Wie eine rollige Katze

veröffentlicht am 1. August

In Folge drei geht die Bachelorette ran an die Männer: Mit dem ersten wird halbnackt gekuschelt, den zweiten will sie küssen und mit dem dritten sogar gleich ins Bett. Einer davon ist Neuankömmling Alexander Hindersmann, Sieger der Staffel von 2018.

Wie verhält sich eine Frau, wenn sie von ihrem Gegenüber mehr will? Diese Frage würde ein, zugegebenermaßen nicht sonderlich einfallsreicher, Drehbuchautor für Romantikkomödien wohl wie folgt beantworten: Sie spielt mit ihren Haaren, lächelt durchgängig kokett, knabbert verspielt an den Fingernägeln, lacht über jeden seiner nicht witzigen Witze und sucht natürlich Körperkontakt. Wem diese Klischees bekannt vorkommen, der dürfte am Mittwochabend die aktuelle Folge der Bachelorette angeschaut haben.

Dass die Kandidaten beim Anblick der oft knapp bekleideten Gerda in ein Balzverhalten verfallen, ist man ja mittlerweile gewohnt. Doch die 26-Jährige ist die erste Bachelorette, die den Spieß schon so früh derart umdreht. In Woche drei geht sie auf Tuchfühlung mit gleich mehreren Männern.

Aber von vorne: Gerda lädt fünf Jungs zum Date auf eine Yacht ein, samt Planschen in der griechischen Riviera. „Dann wurd’s heiß, als sie sich ausgezogen hat“, sagt David über Gerda im knappen Bikini. Die schnappt zunächst sich Keno, springt händchenhaltend mit ihm ins Wasser und kommt ihm beim Schwimmen und Paddeln näher. Wieder auf der Yacht, ist David dran. Auf dem Deck kuscheln die beiden, natürlich immer noch halbnackt, flirten auf Spanisch und reden übers Auswandern.

Gerda lässt auch beim nächsten Gruppendate nichts anbrennen. Erst gibt’s tiefe Blicke mit Andreas, der zum Einzel-Fotoshootig antreten darf – „unsere Nasen waren nur zwei Zentimeter voneinander entfernt.“ Dann darf Tim noch zum Einzeldate bleiben, während die anderen zurück in die Villa müssen. Spätestens hier macht sich die Bachelorette zum ersten Mal in dieser Staffel richtig an einen der Kandidaten ran. Wie sie ihn mit ihren Blicken fesselt, ihm immer näherkommt und alles zu Anfang Beschriebenes versucht, um Tim rumzukriegen – das hätten nicht mal die Sendungsmacher besser scripten können. Das einzige Problem: Der stocksteife Tim spielt nicht mit. „Ich hätte ihn schon gerne geküsst“, sagt Gerda nach dem Date und schmollt ein bisschen. Aufgeben will sie aber nicht: „Ich kann mir vorstellen, dass Tim ein guter Küsser ist. Ich werd’s hoffentlich noch herausfinden.“

Kurzer Exkurs: Wenn sich die Männer in den vergangenen Jahren als Bachelor einer nach dem anderen teils mehr als plump und offensichtlich an die Kandidatinnen rangemacht haben, hatten sie ganz schnell ihren Ruf als Frauenheld, Aufreißer oder auch Macho weg. Weil das bei der Bachelorette aber ein Novum ist, steht die Frage im Raum, wie man das nennen soll. Ist das jetzt emanzipiert nach dem Motto „Selbst ist die Frau“ und „Endlich zeigt eine den Männern mal, wo’s lang geht“ – oder doch eher so die Kategorie „wie eine rollige Katze“?

Wie auch immer. Gerdas Flirt-Offensive bekommt als nächster ein alter Bekannter zu spüren. Die Showmacher haben Alex Hindersmann als Nachrücker verpflichtet. Der gewann 2018 das Herz der deutlich weniger offensiven Bachelorette Nadine Klein. Gehalten hat’s nicht, jetzt will er sein Glück bei Gerda versuchen. Ihr gefällt der Überraschungsbesuch in ihrer Villa. Und zwar so sehr, dass sie direkt an- oder eher auszüglich wird. Sie verrät ihm, dass sie später gerne Zwillinge hätte. Alex findet die Idee gut, was Gerda zum Anlass nimmt, vorzuschlagen: „Vielleicht können wir’s mal versuchen.“

So weit kommt es in Woche drei noch nicht. Während Alex aber zumindest hypothetisch schon ran durfte, und auch einige andere nicht sicher vor der Bachelorette waren, schmollt einer gewaltig. Daniel alias „Danger Dan“ hat ab Sekunde eins Besitzansprüche entwickelt und ist natürlich „richtig abgefuckt“, dass Gerda ausgerechnet ihn leer ausgehen lässt. Da kommt ihm selbst das sonst so inflationär benutzte „Geeeeeil“ nicht über die mit der Zunge stets gut befeuchteten Lippen.

Gute Laune hingegen hat Jonas. Warum, weiß wohl nur er selbst. Denn er interpretiert sein mal wieder sehr monotones Gespräch mit Gerda und den Fakt, dass er sie ein bisschen abtrocknen durfte so, dass er auf jeden Fall eine Rose bekommt. Gerda sieht das anders: „Jonas hat jetzt nichts, was mich richtig interessiert. Ich weiß nicht, ob langweilig das richtige Wort wäre.“ Doch, das passt eigentlich ganz gut. Und so ist es auch kein Wunder, dass Jonas in der Nacht der Rosen rausfliegt. Das einzige, das die beiden gemeinsam hatten, war, dass sie mit ihren langen, blonden Haaren spielen, wenn sie im Wind wehen.

Auch keine Rose gibt’s für Mudi. Gerda hat nämlich herausgefunden, dass er eine Freundin zu Hause haben soll. Im Gespräch verstrickt er sich in Widersprüche und verabschiedet sich dann mit einer fadenscheinigen Ausrede Sekunden vor der Rosenvergabe selbst. Allerdings nicht ohne Gerdas Klarstellung, dass er sowieso rausgeflogen wäre. Der dritte Verlierer ist Matin.

Nächste Woche wird es zumindest einen Gewinner geben. Denn Gerda scheint heiß gelaufen, und dieses Mal wird sie Erfolg haben: Mit Keno gibt es den ersten Zungenkuss der Staffel.



Gerda stellt Kandidaten zur Rede - hat er wirklich eine Freundin?

veröffentlicht am 31. Juli

Ein Kandidat bei der „Bachelorette“ soll zuhause eine Freundin haben und es Gerda verschweigen. Das geht nicht, denkt sich die Bachelorette und reagiert prompt.

Es beginnt langsam, das Abenteuer „Bachelorette“ für Gerda Lewis und ihre Männer. In der neuen Folge, die am Mittwoch auf RTL gezeigt wird, geht es richtig intensiv zur Sache. Nachdem Gerda in der vergangenen Folge gleich zwei Männer aus der Villa warf, wird es am Mittwoch einen Kandidaten treffen, der in einer festen Beziehung ist.

Bei der Nacht der Rosen spricht Gerade also Tacheles: „Leider habe ich heute eine nicht so positive Nachricht erhalten. Und zwar soll einer von euch in einer festen Beziehung sein. Ich möchte jetzt auch niemanden ansprechen, weil ich möchte, dass diese Person auf mich zukommt.“

Und so wartet die Blondine auf den Vergebenen und es ist Tänzer Mudi. Doch der macht keine Anstalten, mit der Wahrheit rauszurücken. So liegt es an Gerda höchstpersönlich, ihn auf seine Freundin anzusprechen. „Willst du mir noch etwas sagen?“, fragt Gerda. „Die Ansprache eben galt dir“, poltert die „Bachelorette“ los. Und dann liefert Mudi ab, allerdings eine Geschichte, die nicht sehr glaubwürdig ist: „Ich bin etwa seit einem Jahr Single. Es war ein Hin- und Her. Wir hatten immer mal wieder zwischendurch Kontakt. Waren mal wieder zusammen, dann wieder getrennt. Also aktuell bin ich seit etwa drei Monaten Single.“

Als ihm klar wird, dass Gerda ihn nun auf der Abschussliste hat, dreht er den Spieß um, zieht aus freien Stücken aus. Die Begründung: „Gerda hat mir die Augen geöffnet … Ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren“. Damit spielt er auf die Beziehung zu seiner Freundin an.

Drei Kandidaten weniger im Alphamännchen-Gehege,

von Julia-Marie Schüßler

veröffentlicht am 24. Juli



Puh, war das anstrengend. Wie ein Zwölf-Stunden-Arbeitstag in der Kinderbetreuung für unter Dreijährige. Mit dem Unterschied: Dort hat man selten Zeit, das Smartphone rauszuholen und durch die sozialen Netzwerke zu stöbern. Bei der zweiten Folge der Bachelorette am Mittwochabend ging das problemlos. Kurz wachgerüttelt wurde der gemeine Trash-TV-Zuschauer von einer Fast-Schlägerei. Doch schon ehe das Popcorn in der Mikrowelle zum letzten Mal ein leises „Plöpp“ von sich gegeben hatte, war die Testosteron-Wut-Welle auch schon wieder im Nichts verlaufen. Verdammt. Auslöser: Der kleine Daniel, auch „Danger“ genannt, hat auf den für sein Alter doch sehr groß und breit gewachsenen Oggy Baam einen Ball geworfen. Angeblich knapp am Kopf vorbei. „Du musst aufpassen. Wenn das jetzt mein Gesicht getroffen hätte, ich hätte dich gefickt“, warnte Oggy. Daniel: „Das zeigt deinen Charakter.“ Oggy wusste nicht, wovon der Kleine da redete, denn: „Der Charakter hat Eier.“ Aber Daniel findet den eben „nicht so gut“. Zum Leid des Zuschauers war Oggy ein großer Junge, stand einfach auf und ging. Streit vorbei. Toll.

Daniel hatte es aber auch verdammt noch mal nicht leicht. Bei einem Frühstücks-Dreier-Date entschied sich Gerda doch glatt für mehr Zweisamkeit mit Fabio. Zurückweisung? Ein Fremdwort für Daniel: „Kommt nicht so oft vor, ich bin sprachlos.“ Umso mehr sprechen konnte dafür Fabio – und zwar mit Gerda. Aufregend ist so was ja, wenn man das erste Mal alleine sprechen kann. Daher Top-Thema: Die Aussicht aus dem Helikopter, der die Turteltauben zum nächsten Dating-Spot brachte. Der Rest viel Blabla: Gerda fand es super, dass Fabio Katzen streichelte, Fabio findet Gerda tough und straight. Daniel weinte währenddessen innerlich in der Jungs-Villa.

Aber Daniels Zeit sollte noch kommen. Denn: Gerda, 26, ist auf der Suche nach einem echten Mann. Das betont sie auch ziemlich oft. Doch Mannsein bedeutet nicht immer, Eier zu haben und beim Training wie ein Eber in der Brunftzeit zu stöhnen, wie beispielsweise Oggy. Mannsein ist es auch nicht, wenn man 2,5 Freundinnen wie Yannic hat und jetzt noch eine dritte will. Männer sollen für Gerda viel mehr Planken (das eigene Körpergewicht auf Unterarmen und Zehenspitzen halten), Reifen wechseln, Liegestütz und Feuer machen können. In einer Challenge ging „Danger“ als Sieger hervor, endlich konnte er Gerda seinen Wortschmalz ins Ohr schmieren. Doch bei einer Sache wurde Gerda hellhörig: Daniel ist gar kein „Pilot-Pilot“. Au weia. Er macht Paragliding. Enttäuschend. Offenbar so sehr, dass Gerda ein bis zwei Schlückchen Wein trinken musste. Und da war es passiert: Ein kleines Bäuerchen rutschte der selbsternannten „Barbie“ heraus. Zwar kein männliches Röhren, sondern sehr zaghaft, aber der Zuschauer war wieder ganz nah vor dem Bildschirm. Die 26-Jährige machte keinen Hehl daraus und schob das kleine Malheur auf den Wein. Damit zeigte sie mehr Eier als der Rest der Männer-Gang.

Denn auf Daniel ist in puncto Männlichkeit und Traummann-Potential nicht zu setzen: Der erzählte in der Villa Dinge, die dem Zuschauer verwehrt blieben oder er sich einfach ausgedacht hatte. Angeblich wisse Gerda nämlich, wer nur für die Show in Griechenland ist. Wenn es nach Daniel geht, ist das vor allem Oggy. Doch so hat das Gerda nicht gesagt. Daniel plusterte sich vor seiner Gang immer weiter auf. Ein echter Abturner. Mittlerweile kann ihn sogar der eher ruhige und durchaus charmante Marco Schmidt nicht mehr leiden.

Traummann-Potential hat für Gerda eher Polizist Tim Stammberger. Als er auf einem Kirmesbesuch mit vier weiteren Jungs von seinem Beruf berichtete, war es um die Bachelorette sichtlich geschehen. Kein Wunder also, dass er die erste Rose noch direkt auf dem Rummel überreicht bekam. Schade um Oggy, Serkan Yavuz, Keno Rüst und natürlich Marco, die vorher geduldig in einer Schlange für ein Gespräch mit Gerda anstanden.

Für einen weiteren Überraschungseffekt sorgte Jonas Vonier am Mittwoch. Nicht, weil er irgendwas Besonderes gemacht hatte, sondern weil er einfach nur da war. Die ganze Folge über war er nahezu unsichtbar. Und da stand er plötzlich wie Prinz Charming mit seiner wallenden blonden Mähne – nur irgendwie ohne das breite Grinsen. All seinen Mut hatte er zusammengenommen und wollte seine Herzdame zu einem Gespräch verführen. Doch der Platz neben Gerda war schon belegt. Daniel. Zum einhundertsten Mal versuchte er Gerdas Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das schien sogar seiner Auserwählten langsam auf die Nerven zu gehen. Jonas konnte einem einfach nur leidtun. Er bekam aber schließlich doch eine Rose; Daniel leider auch – aber immerhin als Letzter.

Als Erster sollte hingegen Fabio eine Rose bekommen. Doch offenbar hat ihn Gerda vorher geärgert. Denn sie wusste nicht sofort eine Antwort auf seine Frage „Was macht dich besonders?“ Und dann wurde das Gespräch auch noch unterbrochen, ein anderer wollte mal wieder Aufmerksamkeit. Ohne diese Antwort konnte Fabio einfach nicht mehr bleiben, die Rose wanderte zurück in den Kübel. Yannic und Fabiano bekamen trotzdem keine, waren sie der Bachelorette doch zu sehr „Macker“ und zu schüchtern.

Forsche Flirts, viel Testosteron und ein freiwilliger Abgang

veröffentlicht am 24. Juli



Jetzt geht es erst richtig los für die Männer, die um die Gunst der Bachelorette Gerda buhlen. Nach dem ersten Kennenlernen sind die 17 Teilnehmer nun in ihre Villa eingezogen – und müssen sich gleich der ersten Herausforderung stellen. Sie sollen in einem Wettkampf ihre Stärken beweisen. Der Gewinner darf mit Gerda dinieren. Da strengt Mann sich doch gleich doppelt und dreifach an.

Bei einem Strandfrühstück dürfen gleich zwei Auserwählte die 26-Jährige etwas besser kennenlernen. Außerdem steht für fünf der Männer ein Date mit Gerda im Freizeitpark an. Ob das so romantisch wird?

Gerda selbst sieht durchaus Potenzial in der Gruppe. „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass unter den 17 Männern der eine für mich dabei ist“, wird sie in einer Pressemitteilung von RTL zitiert. Und während sie mit einem der Männer einen romantischen Abend verbringt, gibt es Streit in der Villa. Am Ende müssen zwei Kandidaten die Villa verlassen – und einer nimmt Gerdas Rose gar nicht erst an.

Wie man in 15 Minuten den Glauben an die Männerwelt verliert

