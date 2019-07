„Die Bachelorette“ bei RTL : Wie man in 15 Minuten den Glauben an die Männerwelt verliert

Düsseldorf Die Bachelorette ist zurück. In der ersten Folge wird jedes Klischee bedient: die Frau als pinke Barbiepuppe und Macho-Männer, die nur an das Eine denken. Eine Überraschung gibt es aber doch.

Wenn man Testosteron hören könnte, würde es wahrscheinlich wie die Auftaktfolge der Bachelorette 2019 klingen. Da karrt RTL 20 Single-Männer nach Griechenland, wo „Traumfrau“ Gerda Lewis sich ihren „Traummann“ casten darf. Bevor die Männer auf die Rosen-Dame treffen, ziehen sie erstmal gemeinsam in ein Kolosseum ein, wahlweise mit oder ohne Anziehsachen am Oberkörper. Dort und in diversen Einspielern dürfen sie dann zeigen, mit welchen vor Intellekt triefenden Sprüchen sie beeindrucken wollen: „Konkurrenz? Wie buchstabiert man das?“, „Man sollte schon ein bisschen Macho sein“ oder „Mein Punkt, der mich wirklich einzigartig macht, bin ich selber“.

Die Rettung vor dieser Aneinanderreihung von Selbstverliebtheit und Oberflächlichkeit scheint in Sicht, als der jüngste Teilnehmer zum ersten Mal vor die Kamera tritt: „Yannic (22) aus Aachen, Student der Luft- und Raumfahrttechnik“ steht dort unter dem fröhlich lächelnden Blondschopf. Endlich einer mit Niveau! Der wird den anderen Macho-Männern jetzt doch bestimmt in die Parade fahren – denkste! „Ich bums alles, aber ich lieb‘ die Frauen tatsächlich auch“, sagt Yannic, der nach eigener Aussage bis vor zwei Jahren noch Jungfrau war. Das hat sich seitdem geändert, wie er nicht müde wird, zu betonen. „Jetzt nach vier Tagen kein Sex, freu ich mich schon ziemlich sehr auf die Bachelorette.“ Worauf es ihm bei seiner Traumfrau ankommt? „Arsch ist wichtig. Ich guck immer erst so, was mir gefällt. Oder wie ich halt befriedigt werde.“ Ahja.

Wer da noch nicht den Glauben an die Männerwelt verloren hat, und den auch nicht verlieren will, der sollte bei Yannic künftig auf Durchzug schalten. Denn wie oft er auch den Mund aufmacht, es wird einfach nicht besser: „Es gibt Mädchen, die find ich vom Gesicht und vom Aussehen voll hübsch, aber mein Schwanz findet die nicht gut.“ Zwischen diesen tiefgründigen Aussagen schwingt der bis oben hin aufgepumpte Muskelberg ein paar Hanteln im Fitnessstudio, tanzt arschwackelnd über die Straße oder zerreißt sein T-Shirt. Wie er sich selbst sieht? „Ich bin ein geiler Typ, weil: guck mich doch mal an.“ Bleibt zu hoffen, dass die Bachelorette schnell zu dem Schluss kommt, der einem an dieser Stelle als Zuschauer durch den Kopf geht: „Du bist ein peinlicher Typ, weil: hör dir doch mal zu.“ Zu diesem Zeitpunkt sind übrigens erst 15 Sendeminuten vorbei.

Nachdem man dieses erste, aussagekräftige Bild über die Kandidaten gewinnen konnte, darf sich natürlich auch die Hauptdarstellerin vorstellen: „Ich bin Gerda und ich hoffe, dass ich hier meinen Traummann finde.“ Gerda ist 26 Jahre alt, kommt aus Köln, ihre Lieblingsfarbe ist Pink, sie bezeichnet sich selbst als „Barbiepuppe“ und war mal bei Germanys Next Topmodel dabei. Von Beruf ist sie Influencerin. "Aber viele verstehen dieses Wort ja nicht“, behauptet Gerda, um uns dann alle mit ihrer Erklärung zu erleuchten: „Ich hab erst nur aus Spaß angefangen, Bilder hochzuladen. Dann hab ich 2018 bei GNTM den 17. Platz belegt. Dann wurde das mit Instagram danach richtig groß, und jetzt lebe ich seit einem Jahr davon.“ Dass viele genau das anscheinend nicht verstehen können, scheint sie zu treffen: „Die meisten Leute sehen mich nur oberflächlich mit den vielen schönen Sachen, die ich mir kaufe. Aber ich habe mir das ja quasi mehr oder weniger erarbeitet.“ Schön, dass sie das „mehr oder weniger“ selbst gesagt hat.

Im Mittelpunkt von Folge eins steht ansonsten natürlich das obligatorische Kennenlernen, das dieses Mal in der Männer-Villa an der Athener Riviera stattfindet. Die Kandidaten kommen einzeln über einen roten Teppich auf Gerda zu geschlendert – der eine tanzend, der nächste singend, der ein oder andere mit einem kleinen Geschenk, und alle natürlich „totaaal nervös“. Andreas aus Wermelskirchen fragt Gerda nach ihrem Sternzeichen (Skorpion) und stellt dann in der Villa klar: „Ich bin Löwe, ich reiß die.“ Wenn er da mal nicht die Rechnung ohne Kampfsportler Oggy (ja, der heißt wirklich so) aus Wesel gemacht hat: „Ich bin Gorilla, ich pack die.“ Yannic begrüßt die Bachelorette derweil gewohnt wortgewandt mit einem „Jo!“ und antwortet auf Gerdas Frage, wie sie ihm gefällt: „Kann man mal machen.“

Eine Überraschung gibt es zum Ende hin aber dann doch: Einen Kandidaten kennt Gerda bereits, es ist Sebastian aus Köln. Der 30-Jährige ist ebenfalls „Influencer“, oder wie er das nennt: „Content Creator auf Instagram“. Er ist immerhin so ehrlich zu sagen, dass er nicht nur für die Liebe, sondern auch „für die Kamera“ beim Kuppel-Format mitmacht. Er fliegt allerdings direkt in der ersten Nacht der Rosen raus, weil er schon was mit Gerdas bester Freundin hatte. Ebenfalls keine Rosen gibt es für die unscheinbaren Christian und Jan. Die Macho-Männer hingegen kommen geschlossen eine Runde weiter und tanken unnötigerweise noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Auch Yannic hält am Ende eine der roten Blumen in seiner Hand. Was er davon hat, weiß er allerdings selbst noch nicht so genau: „Ich hab dieses Rosensystem noch gar nicht geblickt. Wie viele gibt’s?“

Diesen Kandidaten kennt Gerda Lewis bereits

veröffentlicht am 17. Juli

Am Mittwochabend startet die neue Bachelorette in ihr Liebesabenteuer. In diesem Jahr lässt sich Gerda Lewis von 20 Männern umgarnen. Doch mit einem der Kandidaten gibt es eine Vorgeschichte.

Nachdem RTL bereits vor Start der Bachelorette die große Bombe platzen ließ, dass Vorjahressieger Alex Hindersmann erneut nach der Liebe im TV suchen will und wieder in die Männer-Villa einzieht, veröffentlicht der Sender nun den nächsten Cliffhanger noch vor Ausstrahlung der ersten Folge: Einer der Kandidaten ist für Bachelorette Gerda Lewis kein Unbekannter: Sebastian Mansla aus Köln. Und auch der 30-Jährige kennt Gerda schon von früher. „Die Gerda“, sagt er zu Mitstreiter Yannic, bevor er aus dem Auto steigt. „Wir kennen uns schon, ja.“

„Ihr kennt euch schon. Ja scheiße, man“, kommentiert Yannic. Hat Sebastian jetzt etwa einen Vorteil? „Ich habe nicht gedacht, dich hier zu sehen“, reagiert Gerda Lewis überrascht, als der Kölner Influencer aus dem Wagen steigt. „Krass, du bist es“, sagt Mansla, während die anderen Männer gespannt die Szene beobachten.

„Sebastian und ich kennen uns, weil er auch in Köln wohnt“, sagt Gerda. „Und der Haken ist, dass er mit einer meiner besten Freundinnen schon einmal fast zusammen war.“ Doch kein Vorteil für den Fitness-Guru? „Das ist für mich natürlich nicht so toll“, schließt Gerda an. Muss Sebastian wegen dieser Vorgeschichte die Villa nun schon in der ersten Nacht der Rosen verlassen? Und ist das der Grund, warum es bei der Bachelorette zum ersten Mal einen Nachzügler gibt, nämlich Alex Hindersmann?

Der - ganz Romantiker – begründete die erneute Teilnahme damit, dass er gemerkt habe, dass man sich durchaus im TV verlieben könne. Ab welcher Folge Alex Hindersmann in der diesjährigen Bachelorette-Staffel zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Machos, nein danke - sie sucht den Mann fürs Leben

veröffentlicht am 16. Juli

Bislang hat sie den Richtigen noch nicht getroffen - jetzt will die frühere „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Gerda Lewis bei RTL ihr Glück finden. Die 26-Jährige ist „Die Bachelorette“ und wird ab Mittwoch, 17. Juli, 20.15 Uhr, auf Männersuche gehen.

20 Singles versuchen in den kommenden Wochen das Herz des blonden Fitnessmodels zu erobern. Langeweile dürften die Männer nicht haben, kündigte Lewis im RTL-Interview an: Sie sei temperamentvoll und durchsetzungsstark. Deswegen dürfe der Auserkorene eines sicherlich nicht sein: ein Pantoffelheld.

Bei der Flirtshow „Die Bachelorette“ vergibt eine Single-Frau jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie noch interessieren. Wer keine bekommt, muss gehen - ein bisschen Drama muss sein. In einer Villa bei Athen trifft Gerda Lewis die Kandidaten - und das vor laufender Kamera. Und im Zweifelsfall vor Millionenpublikum am Fernsehen.

Auf diesem Weg den richtigen Mann zu finden, hält Gerda Lewis nicht für ausgeschlossen. Schließlich habe sie die Möglichkeit, die Männer zwei Monate lang intensiv kennenzulernen. „Ich mag absolut keine Machos“, stellt die gebürtige Litauerin klar. Und auch von Vollbart hält sie nicht viel. Ansonsten ist ihr das Styling der Typen jedoch nicht so wichtig: Ob Hipster-Look, Jogginghose oder Sakko - da sei sie nicht so streng.

Bei einem anderen Thema ist die junge Frau, die bei „Germany's Next Topmodel“ im vergangenen Jahr auf den 17. Platz kam und nach eigenen Worten ihr Geld seitdem als Influencerin verdient, weniger flexibel: Sie will unbedingt Kinder, am liebsten Zwillinge - und das nicht erst in allzu ferner Zukunft. Deswegen sollte der Partner der Idee nicht ablehnend gegenüber stehen.

Im Interview gibt sie sich lebenslustig: „Mit mir kann's auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will“, kündigt sie an. Deswegen sollte ein Mann auch ein dickes Fell haben und selbstsicher sein. Während der Show Kandidaten nach Hause zu schicken, dürfte ihr jedoch schwer fallen. Schließlich leide sie mit, wenn sie jemanden verletze, sagt sie.

Rosen zu verteilen an die Männer, die sie noch näher kennenlernen möchte, gilt jede Woche als das emotionale Highlight der Show. Bei Dates in trauter Zweisamkeit kann Lewis mit den Männern flirten und sie auf den Prüfstand stellen. Unter den TV-Kavalieren sind Studenten, ein Sporttherapeut, ein Polizist, ein Einrichtungsberater, ein Betriebswirt und ein Basketballer.

Vier der Kandidaten haben die Chance, der jungen Frau ihre Familie vorzustellen. Die beiden Finalisten dürfen dann die Mutter ihrer Traumfrau kennenlernen. Und die wünscht sich, wie Lewis verraten hat, schon bald Enkelkinder.

Ob die Kuppelshow auch in der sechsten Staffel beim Publikum gut ankommt, wird sich zeigen. Das Finale 2017 sahen etwa 3 Millionen Fernsehzuschauer, 2018 schauten noch gut 2 Millionen zu, als „Die Bachelorette“ ihr letzte Rose vergab.

Deshalb hat es bei der Ex-Bachelorette nicht gefunkt

veröffentlicht am 14. Juli

Jemand, der die Sendung bestens kennt ist Nadine Klein. Sie war die „Bachelorette“ im letzten Jahr.

Bei „Promi Shopping Queen“ plauderte sie aus dem Nähkästchen und erzählte warum das Glück mit Rosenkavalier Alex nur von kurzer Dauer war.

Zwei Monate nach der Ausstrahlung des „Bachelorette“-Finales war schon wieder alles aus zwischen Nadine Klein und ihrem Fitness Trainer aus Kiel. „Wir haben in den letzten Tagen & Wochen gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken“, verkündeten die beiden damals auf ihren Instagram-Accounts. Mehr wollten die beiden zu ihrer Trennung nicht sagen.

Jetzt hat Ex-„Bachelorette“ Nadine sich doch noch ein bisschen mehr über die gemeinsame Zeit mit Alex entlocken lassen. So sei auch der öffentliche Druck ein Problem für die junge Beziehung gewesen: „Wir hätten definitiv einige Probleme weniger gehabt“, erzählte die 33-Jährige ihren „Promi Shopping Queen“-Mitstreiterinnen Senna Gammour und Melissa Khalaj.

Insbesondere andere Frauen hätten den beiden das Liebesglück nicht gegönnt und darauf „gegeiert“, dass Alex nicht gewinne, damit sie danach eine Chance hätten, so Nadine weiter.Mittlerweile ist die Berlinerin jedoch wieder glücklich vergeben und macht Liebesurlaub auf Bali.

Vorjahressieger Alex Hindersmann ist währenddessen immer noch auf der Suche nach der Liebe. Knapp ein Jahr nachdem er die letzte Rose von Nadine erhalten hat, will er jetzt sein Glück wieder versuchen und mischt als Nachrücker die Männer-Villa auf. Die anderen 20 Kandidaten sind wenig begeistert von der neuen Konkurrenz um das Herz von Bachelorette Gerda Lewis – immerhin ist es dem 30-Jährigen schon einmal gelungen die letzte Rose zu ergattern.

Die Bachelorette-Kandidaten im Schnellcheck

veröffentlicht am 12. Juli

Welche Kandidaten die besten Chancen auf den Sieg haben und welche nicht? Wir stellen die Teilnehmer der diesjährigen Staffel vor und haben einen Ausblick gewagt.

Andreas Ongemach (27)

„Der Mann sollte den ersten Schritt machen“, sagt Andreas. Damit wird er bei der Bachelorette punkten. „Ich habe noch nie einen Mann angesprochen“, gibt Gerda Lewis vorab zu. Kandidat Andreas legt Wert auf einen gesunden und fitten Körper“, schreibt RTL über den blonden und blauäugigen Fitnesstrainer. Für Bachelorette Gerda dürfte vor allem ersteres interessant sein, schließlich ist sie Fitnessmodel. Und sonst? Wird meckern, dass er nicht genug Zeit allein mit Gerda verbringen darf.

Christian Hesse (25)

Ein bisschen blass kommt der 25-Jährige aus dem hessischen Biedenkopf daher. Und das liegt nicht nur am überbelichteten Vorstellungsvideo. Christian spielt Fußball, geht ins Fitnessstudio und arbeitet als kaufmännischer Angestellter in einem Sanitätshaus. Ob es bei Gerda funkt? Christian bleibt im Vorfeld recht eindimensional. Sportlich ist er schon einmal – so wie 90 Prozent der anderen Kandidaten. Vermutung: Fliegt als einer der ersten raus.

Daniel Chytra (35)

Das Markanteste am ehemaligen Skispringer aus Salzburg sind wohl die Tattoos. Ein Pluspunkt für den Österreicher, schließlich verriet Gerda jüngst, dass sie Tattoos sehr attraktiv finde. Daniel ist außerdem noch Inhaber einer Drohnenfirma. In seiner Freizeit geht er gerne Paragliden und Kitesurfen und sucht nebenbei noch eine Frau „mit der er zur Ruhe kommen kann“ Mit 35 Jahren ist er auch einer der ältesten Kandidaten. Ist das gut? Auch Gerda wünscht sich jemanden, mit dem sie eine Familie gründen kann. Punktabzug gibt es in der B-Note für die Entfernung. Gerda wohnt schließlich in Köln. Das könnte schwierig werden. Prognose: Daniel schafft es unter die Top 5.

David Taylor (24)

Glück gehabt – mit seinen 24-Jahren kratzt David gerade so am Lewis’schen Mindestalter. Jünger ginge nicht, betonte die Bachelorette nämlich im Vorfeld. Was ihn für Gerda interessant machen könnte? Die Größe! Der Erfurter misst nämlich 1,91 Meter. Für die Traumfrau wichtig, weil sie dann auch in hohen Schuhen noch kleiner ist als ihr Liebster. David ist zudem auch noch Profibasketballer, will Medizin studieren, schreibt Rapptexte und spielt Klavier. Da wird doch wohl was dabei sein, was Gerda beeindrucken könnte? Vermutung: David bleibt in der Villa, bis zur Halbzeit. Dann geht er in der Nacht der Rosen leer aus – oder steigt freiwillig aus.