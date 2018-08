Die Bachelorette 2018: Nadine Klein hat ihren ersten Bettgefährten ausgewählt

„Die Bachelorette“ : „Willst du heute Nacht hier schlafen?“

Foto: MG RTL D 10 Bilder Das passierte in Folge 5 bei Bachelorette Nadine Klein

Düsseldorf Nadine Klein hat ihren ersten Bettgefährten ausgewählt. Das ist allerdings auch das einzig Überraschende am Mittwochabend. Die Bachelorette bleibt ihren Favoriten treu und schickt die letzten Individualisten nach Hause.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tim Kronner Von Tim Kronner Autorendetails aufklappen Tim Kronner (kron) ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

„Den wilden und impulsiven Daniel wirst du auf jeden Fall noch kennenlernen“, kündigt Daniel großspurig über den Dächern von Athen an. Dort sitzen er und Bachelorette Nadine an einem Tisch, der an einem Kran hängt, und genießen ihr erstes Einzeldate. Dass er seine Ankündigung noch am selben Abend umsetzen wird, glaubt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal er selbst. Denn mehr als ein gegenseitiges Eis-Geschlecke alá Susi und Strolch lief zwischen den beiden bis dahin noch nicht. Deshalb kommt es umso überraschender: Daniel schafft es als erster Kandidat ins Bett der Bachelorette.

Bisher hatte nur Alex einen Kuss von Nadine bekommen. Und just vor dem Date mit Daniel versichert sie Alex noch, dass sich ihre Beziehung „auf einem ganz anderen Level“ als die mit den anderen Kandidaten befindet. Wie kommt es also zu diesem plötzlichen Sinneswandel? Auf welche romantische Weise konnte Daniel den Weg in ihr Bett finden? Die Antwort ernüchtert.

Foto: MG RTL D 20 Bilder "Die Bachelorette" 2018: Wer ist raus, wer ist noch dabei?

Nach dem „Dinner in the Sky“ sitzen Daniel und Nadine in einem Whirlpool. Da deutet Daniel an, dass eine Kleinigkeit den Tag perfekt abschließen könnte. Nadine tut auf naiv und fragt „Nämlich?“, woraufhin er sie einfach küsst. Ihre Reaktion folgt prompt: „Willst du heute Nacht hier schlafen?“ Wie romantisch.

Ansonsten punktet die Folge, bei der am Anfang noch neun Männer dabei sind, nicht gerade durch Überraschung und Unterhaltung. Jorgo, der einzige und letzte griechisch-stämmige Kandidat, bekommt zum Abschied noch einmal etwas Sendezeit. Dafür sorgt er zum großen Teil selbst. Nämlich dadurch, dass er mal wieder Glücks-Keks-Sprüche en masse vom Stapel lässt. Ein Beispiel: „Die Liebe ist das verrückteste Spiel des Lebens.“ Nadine nervt das inzwischen, während Jorgo denkt, seine teils wirr zusammengeschusterten Floskeln seien charismatisch. „Bei der richtigen Frau würde das auch zünden“, versucht Nadine ihm zu erklären und winkt mit dem Zaunpfahl. Jorgo ist gekränkt und meint als einziger Grieche hätte er ein Einzeldate verdient gehabt. Während der Nacht der Rosen kann er es einfach nicht gut sein lassen und stolpert vom einen Fremdschäm-Moment in den nächsten. Die logische Konsequenz: Keine Rose für ihn.

Mit Jorgo geht aber auch einer der letzten Individualisten. Und da ist er nicht der Einzige. Schon vorher schickt Nadine Urschrei-Eddy nach Hause, später bekommt auch Schnauzer-Dave keine Rose. Damit kristallisiert sich der Männer-Geschmack der Bachelorette immer weiter heraus. Einzig Brian fällt noch aus dem Raster, die anderen Kandidaten sind sich inzwischen zumindest optisch sehr ähnlich. Oder wie Dave es formuliert: „Vielleicht steht sie auf dieses super geleckte Saubermann-Image.“