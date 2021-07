TV-Show auf ProSieben : „Die Alm“ geht in die dritte Staffel – das müssen Sie wissen

Düsseldorf Nach zehn Jahren Pause spendiert ProSieben der trashlastigen Promi-Show „Die Alm“ eine dritte Staffel. Gedreht wird im Örtchen Villnöß in Südtirol. Wir erklären, wer dabei ist, wie die Show funktioniert und was es sonst noch zu wissen gibt.

Das Konzept von „Die Alm“

Zehn mehr oder wenige Prominente leben in einer Art Alm-Hütten-WG für mehrere Woche ein Leben wie vor 100 Jahren. Dafür tauschen sie ihre Hipsterklamotten gegen mehr oder weniger authentische Trachten und müssen den Befehlen des „Alm-Öhi“ gehorchen. Es gibt einige Aufgaben, die die Kandidaten jeden Tag erledigen (Hühner füttern, Plumpsklo reinigen etc.) und Regeln die sie befolgen müssen. Für jeden Verstoß werden den Kandidaten am Ende jeder Folge 500 Euro von der Gesamtgewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro abgezogen. Darüber hinaus muss wöchentlich ein Kandidat die Alm verlassen. Dabei spielen auch die sogenannten Challenges eine Rolle.

Wer moderiert „Die Alm“?

Wer sind die Kandidaten bei „Die Alm“?

Das sind die Sendetermine von „Die Alm“

Drehort – wo „Die Alm“ aufgezeichnet wird

Zwar spielt „Die Alm“ wie auch schon in den ersten beiden Staffeln in Südtirol, die Hütte selbst hat aber gewechselt. Wurde die Show in ihren Anfangsjahren noch in Oberhof gedreht, fand die Aufzeichnung nun in Villnöß statt – einem Örtchen in den Dolomiten.