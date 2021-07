Ein Leben wie vor hundert Jahren: Die Kandidatinnen und Kandidaten machen in der ProSieben-Show „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ eine Reise in die Vergangenheit. Für die zehn Promis geht es nach Südtirol, wo sie in einer idyllischen Bergkulisse ohne Technik, ohne Strom und ohne Heizung auskommen müssen – Plumpsklo inklusive. Diese Promis treten an, um neuer Almkönig oder neue Almkönigin zu werden.