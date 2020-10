„Hier ist das Ärzte deutsche Fernsehen“ : Die Ärzte eröffnen die „Tagesthemen“

Die Band „Die Ärzte“ hat in den Tagesthemen auf die Probleme in der Veranstaltungsbranche hingewiesen. (Archivbild) Foto: dpa/Axel Heimken

Berlin Das war ein ungewöhnlicher Auftritt in den „Tagesthemen“ am Freitagabend: Die Band „Die Ärzte“ eröffnete die Nachrichtensendung mit einem Mini-Auftritt. Grund dafür war ein ernstes Anliegen.

Die normalerweise eher unernsten Punk-Musiker der „Ärzte“ als Interviewpartner mit einem ernsten Anliegen in den „Tagesthemen“: Bei einem ungewöhnlichen Auftritt in der ARD-Nachrichtensendung hat die Berliner Band an die Politik appelliert, in der Corona-Krise die Kulturbranche nicht zu vergessen.