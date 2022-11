Filmtipps für Advent und Weihnachten : Diese Filme sorgen garantiert für Weihnachtsstimmung

Düsseldorf Eine Weihnachten ohne Weihnachtsfilme? Für viele Menschen undenkbar. Zum Glück bieten die Streaming-Anbieter ein großes Angebot an weihnachtlichen Filmen. Mit dieser Auswahl steht dem besinnlichen Filmabend nichts mehr im Wege.

In der Weihnachtszeit herrscht eine ganz besondere Stimmung. Während es draußen kalt und ungemütlich ist, ziehen sich die Menschen in ihre Wohnungen zurück. Dann werden Plätzchen gebacken, Geschenke gepackt und Weihnachtsgedichte geübt. Zwischen dem 1. Advent und dem 2. Weihnachtsfeiertag ticken die Uhren einfach anders. Das ist die perfekte Zeit, um es sich mit den Liebsten auf der Couch gemütlich zu machen und Weihnachtsfilme zu gucken. Ob auf Netflix oder Amazon Prime - das Angebot an weihnachtlichen Filmen ist riesig.