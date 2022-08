Investorin bei „Höhle der Löwen“ : Das müssen Sie über Diana zur Löwen wissen

Influencerin Diana zur Löwen wird in der fünften Folge der neuen „Die Höhle der Löwen“-Staffel zu sehen sein. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Am 29. August 2022 startet die zwölfte Staffel der beliebten Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Diana zur Löwen ist in der fünften Folge als Gast-Jurorin zu sehen. Wir stellen die erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin vor.

Sie gilt als eine der bedeutendsten Influencerinnen Deutschlands und blickt mit gerade einmal 27 Jahren auf eine erfolgreiche Social Media-Karriere zurück - Diana zur Löwen ist die neue Investorin bei „Die Höhle der Löwen“. In Folge fünf wird die junge Unternehmerin das Jury-Team mit ihrem Wissen rund um Mode und Beauty ergänzen.

Wer ist Diana zur Löwen?

Diana zur Löwen wurde 1995 in Gießen geboren. Sie schloss ihr BWL-Studium mit dem Bachelor ab und absolvierte danach eine IHK-Ausbildung zum Projektmanager und ein Projektstudium mit Schwerpunkt Sustainability Management an der Universität Cambridge. Nachdem sie bereits erste Erfahrungen als Bloggerin gesammelt hatte, startete sie mit 17 Jahren ihren Youtube-Kanal. Damit gelang ihr der Durchbruch als Influencerin in den Bereichen Beauty und Mode.