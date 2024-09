Erste Folgeb„Du gewinnst hier nicht die Million“ Ein „Best of Raab“, auf das die Fans gewartet haben

„Es gibt keinen Joker, es gibt kein Mitleid, in den Fragen bin ich ein fairer Fragesteller und in den Spielen bin ich dein Gegner“, sagt Raab zum ersten Kandidaten Oliver, der sich in einer ersten Schnellfragerunde gegen vier andere Kandidaten durchsetzt. Die ersten beiden Fragen absolviert er mehr oder weniger souverän, es kommt zum ersten Spiel gegen Raab: „Maschendrahtzaun“, angelehnt an den großen Hit, den Raab zu Beginn der 2000er hatte. Kandidat Oliver schneidet als Erster zehn Drahttore auf und sichert sich den Sieg. Gut sichtbar dabei: Raab hat eine Menge an Kondition eingebüßt, ist im Vergleich zum 31-jährigen Kandidat Oliver wesentlich langsamer durch die Tore gekommen. Schon jetzt, nach den ersten drei Gewinnshow-Elementen lässt sich ein Fazit der neuen Raab-Sendung festzurren. Es ist „TV Total den Raab“ oder „Schlag TV Total“, ein Best-of-Raab. Das beherrscht er, das macht er gerne und das sieht man ihm auch an. Er ist wieder in seinem Element, hat nichts an Ehrgeiz im Wettbewerb verloren und er beherrscht auch den Job des Show-Moderators oder Spielleiters, wenn er seinem Kontrahenten die Quizfragen stellt und sie auf die falsche Fährte locken will. Oliver fliegt beim Spiel „Tennisbälle auf Bürostuhl werfen“ raus.