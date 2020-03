„Systemsprenger“ und „Berlin Alexanderplatz“ : Nominierungen für Deutschen Filmpreis bekanntgegeben

Berlin Wer gewinnt die Goldene Lola? Seit Mittwoch stehen die Nominierten fest - und zwei Filme führen die Liste an. Unklar ist, wie die Verleihung in einigen Wochen genau aussehen wird.

Die Filme „Systemsprenger“ und „Berlin Alexanderplatz“ gehen als Favoriten ins Rennen um die Deutschen Filmpreise 2020. Mit zehn und elf Nominierungen liegen der Debütfilm von Nora Fingscheidt und die Neuinterpretation des Alfred-Döblin-Romans durch Burhan Qurbani ganz vorne. Das gaben Kulturstaatsministerin Monika Grütters, der Präsident der Deutschen Filmakademie, Ulrich Matthes, und die Filmpreis-Botschafter Emilia Schüle und Kostja Ullmann am Mittwoch bekannt. Die 70. Verleihung der Deutschen Filmpreise soll am 24. April im Palais am Funkturm in Berlin stattfinden.