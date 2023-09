Verleihung in Köln Deutscher Fernsehpreis – Bully Herbig erhält Ehrenpreis

Nominiert sind in diesem Jahr unter anderem Barbara Schöneberger, Esther Sedlaczek und Jan Köppen. Alle drei sind in der Kategorie „Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung“ nominiert. In der Sparte „Beste Unterhaltung Show“ gehen „Die Giovanni Zarrella Show“, „That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz“ und „Wer stiehlt mir die Show?“ ins Rennen. Zarrella hatte vergangenes Jahr den Fernsehpreis für die beste Einzelleistung als Unterhaltungsmoderator gewonnen.