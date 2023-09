Verleihung an zwei Tagen Das sind die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2023

Bill und Tom Kaulitz haben am Donnerstag den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“ gewonnen. Die beiden Zwillingsbrüder setzten sich mit ihrem RTL-Format „That's my Jam“ gegen „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF) und Joko Winterscheidts „Wer stiehlt mir die Show?“ (ProSieben) durch.