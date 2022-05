Deutscher Fernsehpreis : Das sind die wichtigsten Nominierungen

Foto: dpa/- 13 Bilder Deutscher Fernsehpreis 2022 - Das sind die Nominierungen um eine Lola

Köln Am 14. September 2022 wird der „Deutsche Fernsehpreis“ verliehen. Wer dieses Jahr zu den wichtigsten Nominierten zählt.

Seit 1999 wird der „Deutsche Fernsehpreis“ von ARD, RTL, Sat.1 und ZDF für herausragende Leistungen im Fernsehen verliehen. Auch in diesem Jahr ist es am 14. September in Köln wieder soweit. Diesmal zählt ein Drama mit zehn Nominierungen zu den ganz großen Favoriten.

„Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ heißt das Werk von Regisseur Andreas Dresen. Der deutsch-französische Spielfilm kann sich die größten Hoffnungen auf den begehrten Award als Bester Film machen. In dieser Kategorie sind unter anderem auch die Filme „Spencer“, „Contra“ und „Wunderschön“ nominiert.

Auf eine goldene „Lola“ in der Kategorie Beste männliche Hauptrolle kann Albrecht Schuch in „Lieber Thomas“ hoffen. Er gilt neben Farba Dieng für seine Rolle in „Toubab“ als großer Favorit auf die Auszeichnung. Franz Rogowski in „Grosse Freiheit“ werden aber ebenfalls gute Chancen eingeräumt.

In der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle ist Sara Fazilat als Favoritin anzusiedeln. Sie gewann auch schon den Preis als Beste Darstellerin auf dem Max-Ophüls-Festival. Zudem gehen Meltem Kaptan aus „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, Ursula Strauss in „Le Prince“ und Saskia Rosendahl in „Niemand ist bei den Kälbern“ an den Start.

Alle weiteren wichtigen Nominierungen finden Sie in der Bildergalerie.

(joko)