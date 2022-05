Mit dem deutschen Fernsehpreis werden auch die Leistungen von Schauspielern in Nebenrollen gewürdigt.

In der Kategorie Beste männliche Nebenrolle gehen Henry Hübchen (Foto) in „Leander Haußmanns Stasikomödie“, Jörg Schüttauf in „Lieber Thomas“, Godehard Giese in „Niemand ist bei den Kälbern“ und Alexander Scheer in „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ ins Rennen um den Preis.