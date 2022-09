Der Deutsche Fernsehpreis feiert eine Premiere: Erstmalig findet die Verleihung an zwei Abenden statt. Am Dienstag, in der "Nacht der Kreativen", werden Menschen hinter der Kamera gewürdigt. Am Mittwoch folgte dann eine große TV-Gala als Primetime-Show. Wer sich alles über eine Trophäe freuen durfte, zeigen wir in unserer Bildergalerie.

TV-Satiriker Jan Böhmermann freute sich am 13. September 2022 in Köln über seine Auszeichnung in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“ für das Skript zu seiner Show „ZDF Magazin Royale“. Zusammen mit seinen Kolleginnen Hanna Herbst (2.v.l.) und Nora Nagel (l) sowie sein Kollege Markus Hennig nahmen sie den Preis entgegen. Bereits 2021 sahnte das "ZDF Magazin Royale"-Team in dieser Kategorie ab.