Nach Pause im vergangenen Jahr : Deutscher Fernsehpreis wird Mitte September bei Open-Air-Show in Köln verliehen

Köln Nachdem die Verleihung des wichtigsten Deutschen TV-Preises im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, soll es in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden. Geplant ist ein Event unter freiem Himmel in Köln.

Nach einer coronabedingten Absage im vergangenen Jahr findet die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in diesem Jahr wieder statt - als Open-Air-Show am 16. September in Köln. Die Auszeichnungen werden in 30 Kategorien verliehen, moderiert wird die Show von Barbara Schöneberger, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Der Fernsehsender RTL wird die Verleihung an dem Abend zeitversetzt ausstrahlen.