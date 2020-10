Termin, Kategorien, Übertragung im TV & Stream : Alle Infos zum Deutschen Comedypreis auf einen Blick

Beim Deutschen Comedypreis 2020 können die Zuschauer zum ersten Mal per Online-Voting für ihren Favoriten abstimmen. Foto: SAT.1

Köln Beim Deutschen Comedypreis 2020 in Köln werden wieder die besten Comedians Deutschlands geehrt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Preises gibt es keine Jury, sondern die Entscheidung liegt allein bei den Zuschauern.

Carolin Kebekus , Klaas Heufer-Umlauf , Jan Böhmermann oder Olli Schulz - beim Deutschen Comedypreis 2020 treffen sich die besten Comedians Deutschlands. Der wichtigste Preis der deutschen Komik- und Entertainmentbranche wird seit 1997 jedes Jahr verliehen. Wann findet der Deutsche Comedypreis 2020 statt? Welche deutschen Komiker sind in diesem Jahr nominiert? Und in welchen Kategorien werden Preise verliehen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur diesjährigen Preisverleihung.

Wann findet der Deutsche Comedypreis 2020 statt?

Der Deutsche Comedypreis wird am 2. Oktober 2020 um 20:15 Uhr zum ersten Mal live in Sat.1 vergeben. Erstmals entscheidet auch keine Fachjury mehr über die Preisträger, sondern die Zuschauer können per Online-Voting für ihre Favoriten abstimmen. Comedian Luke Mockridge wird die Livesendung moderieren.