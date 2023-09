Popkultur Simpsons, Minions, Pokémon – Deshalb regiert Gelb die Welt

Drittens hat die Farbforschung erschöpfend belegt, dass wir zu Farben unwillkürlich Assoziationen entwickeln. So waren auch die personifizierten Gefühle im Pixar-Film „Alles steht Kopf“ (2015) blau (Traurigkeit), rot (Wut), grün (Ekel) und lila (Angst). Gelb hingegen ist, wenn man so will, die wärmste unter den warmen Farben. Sie steht für den Sonnenschein, für Energie, Optimismus, Fröhlichkeit, Spiel, Spaß.