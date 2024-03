Fältchen sind das neue Sixpack Ist der Ü-60-Bachelor ein TV-Trend?

Der Ü-60-Bachelor ist kein Einzelfall, wenn man sich durch das Fernsehen zappt. Das Privatfernsehen setzt augenscheinlich immer wieder auf Formate, bei denen Ältere im Mittelpunkt stehen. Man wird zum Beispiel bei der Streamingplattform RTL+ fündig: In der Vox-Datingshow „My Mom, Your Dad“ lebten Single-Eltern in einer Villa zusammen, während ihre Kinder das Ganze ohne deren Wissen per Kameras verfolgten und entschieden, wer wen daten darf. Mit dabei war auch ein 60-Jähriger. Eine Fortsetzung über die erste Staffel hinaus ist nach RTL-Angaben aktuell nicht geplant. Ein Blick zur Konkurrenz, ProSieben- und Sat.1-Sprecher Christoph Körfer teilte mit: „Best-Ager-Kandidatinnen und Kandidaten sind fester Bestandteil in den Programmen auf unseren Sendern: Lieselotte war 66, als sie 2022 beinahe ins #GNTM-Finale eingezogen wäre. In der aktuellen „Big Brother“-Staffel auf Joyn sind mit Gema und Tanja zwei Frauen 55 Jahre alt.“ Hinter GNTM steckt die Modelshow „Germany's Next Topmodel“.