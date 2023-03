Science-Fiction-Serie im ZDF Was Sie zur zweiten Staffel von „Der Schwarm“ wissen müssen

TV-Stars wie Oliver Masucci (“Dark“) und Klaas Heufer-Umlauf (“Late Night Berlin“) schlüpfen in die Rollen der Crew, die sich den intelligenten Unterwasserwesen entgegenstellt. In acht Folgen, die in der ZDF-Mediathek verfügbar sind, entwickeln sie einen Plan zur Rettung der Menschheit. Mit einem abrupten Ende, das Fragen nach einer zweiten Staffel laut werden lässt.