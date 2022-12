Weihnachtsklassiker im TV Diese Fragen stelle ich mir beim „Kleinen Lord“ Jahr für Jahr

Bei allen Fragen, die am Ende des Films dann doch offen bleiben und für immer offen bleiben werden: „Der kleine Lord“ ist mein persönlicher Weihnachtsfilm. In einem Punkt bin ich großer Cedric-Fan: Ich mag den letzten Satz des Films, den er beim großen Weihnachtsfest im Schloss spricht. „So'n schönes Weihnachtsfest hatte ich noch nie. Und ich hab überhaupt nichts mehr dagegen, Lord Fauntleroy zu sein. Und der künftige Earl von Dorincourt. Frohe Weihnachten wünsche ich ihnen allen! Und allen Menschen überall! Frohes, gesegnetes Fest!“ Jedes Jahr schicke ich meinen Freunden diese Weihnachtsgrüße in Vorfreude auf den „Kleinen Lord“. Und den Satz: „Da soll mich doch der Teufel holen.“