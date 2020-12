Weihnachtsklassiker im TV : Diese Fragen stelle ich mir beim „Kleinen Lord“ Jahr für Jahr - und kriege keine Antworten

Meinung Düsseldorf Seit Jahren setzt sich unser Autor vor Weihnachten vor den Fernseher und schaut sich den „Kleinen Lord“ im Fernsehen an. Jahr für Jahr kommen die gleichen Fragen zu dem Film, auf den er aber nicht verzichten möchte.

In diesem Jahr sieht es mit der Fortführung dieser Traditionen eher schlecht aus. Corona hat einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung gemacht: Die Weihnachtsmarktbesuche mit den Freunden - fällt aus. Das Treffen mit den Freunden - fällt aus. Treffen mit der Familie - fällt aus.

Einziger Lichtblick ist da das gute alte Fernsehprogramm, das auch in diesem Pandemie-Jahr einen wirklichen Klassiker zeigt. Das ist für mich gelebte Tradition: „Der Kleine Lord“, der Film aus dem Jahr 1980 ist einfach gesetzt.

Jedoch hat auch dieser Film einige, eigentlich relativ viele Aufreger. Und trotzdem gucke ich ihn mir Jahr für Jahr an.

Bei allen Fragen, die am Ende des Films dann doch offen bleiben und für immer offen bleiben werden: „Der kleine Lord“ ist mein persönlicher Weihnachtsfilm. In einem Punkt bin ich großer Cedric-Fan: Ich mag den letzten Satz des Films, den er beim großen Weihnachtsfest im Schloss spricht. „So'n schönes Weihnachtsfest hatte ich noch nie. Und ich hab überhaupt nichts mehr dagegen, Lord Fauntleroy zu sein. Und der künftige Earl von Dorincourt. Frohe Weihnachten wünsche ich ihnen allen! Und allen Menschen überall! Frohes, gesegnetes Fest!“ Jedes Jahr schicke ich meinen Freunden diese Weihnachtsgrüße in Vorfreude auf den „Kleinen Lord“. Und den Satz: „Da soll mich doch der Teufel holen.“