Neuer Hamburg-“Tatort“ : Töten, um zu leben

Hamburg Der neue Hamburger „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring am Sonntagabend ist nicht besonders spannend – aber gegen Ende immerhin dramatisch. Davor eignet sich „Querschläger“ eher so als Nebenbeibeschallung.

Eine Autobahnraststätte in der Nähe von Hamburg. Die Polizei kontrolliert einige Lkw, dazu sieht man Polizisten, die auf Reifen starren. Julia Grosz (Franziska Weisz) und Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) reisen ebenfalls zu diesem Anlass an, wobei nicht ganz klar wird, warum. Ein Lkw-Fahrer ignoriert die angezeigte Kontrolle und fährt bis zu den Parkplätzen weiter, die vom angrenzenden Waldstück bestens einsehbar sind. Er habe, sagt der Fahrer zur Begründung, Durchfall. Dann wird geschossen.

Premiere Den Auftakt für dieses Experiment macht die Folge „Tatort: Querschläger“. Als 90-minütiger Podcast ist der aktuelle „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring in der ARD-Audiothek zu hören. Der „Polizeiruf 110“ des NDR aus Rostock steht bereits als Hörfassung in der Audiothek. Die Folge „Polizeiruf 110. Der Podcast: Dunkler Zwilling“ ist noch bis April kommenden Jahres dort abrufbar. Im Oktober lag der Podcast nach Angaben des NDR auf Platz zwei der meistgehörten Einzelbeiträge.

Podcast Die „Tatorte“ des NDR gibt es ab sofort auch als Hörfassung in der ARD-Audiothek. Zwei neue Folgen der Krimireihe mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz sowie mit Til Schweiger und Fahri Yadim wird es neben der Fernsehfilmfassung auch als Audio-Podcast geben, teilte der NDR am Donnerstag in Hamburg mit.

Das ist für die Polizisten spannender als für die Zuschauer. Denn für die ist recht schnell klar, wer der Heckenschütze ist: Steffen Thewes (super: Milan Peschel), Beamter beim Zoll und Vater der todkranken Sara (Charlotte Lorenzen). Es geht in diesem Kriminalfilm also nicht um die berühmte Frage nach dem Wer, sondern um das Warum. Aber auch darauf findet der Zuschauer relativ schnell eine Antwort. Der Film namens „Querschläger“, der sechste „Tatort“ mit Möhring, zieht sich mitunter etwas. Manchmal auch etwas mehr.

Er sucht also nach Einnahmequellen, aber da hat es der Zollbeamte nicht ganz leicht. Ihm sind aber zwielichtige Umtriebe bei der Spedition von Cem Aksoy (Eray Egilmez) aufgefallen, weshalb er auf die Idee gekommen ist, diesen zu bedrohen. Mit den Schüssen auf den Lkw der Spedition und auf den Fahrer – Aksoys Bruder Efe (Deniz Arora) – will er die 300.000 Euro erpressen. Doch Aksoy will einfach nicht bezahlen. Es ist absehbar, dass Thewes Erpressungsfeldzug aus dem Ruder läuft. Und das tut er auch.

Falke und Grosz kommen auf Thewes, weil er das teure Schmerzmittel aus den Staaten für seine Tochter am Tatort verloren hat. Nur ein Arzt in Hamburg vertreibt es unter der Hand, und zwar an die Familie Thewes. Das Leid der Familie, also der drohende Tod der Tochter, und die Schüsse des Vaters sind also eng verwoben. Er tötet, damit sie leben kann.