„Polizeiruf 110“ : Besser als fast jeder „Tatort“

„Polizeiruf 110: Tod einer Toten“ Der Fall „Tod einer Toten“ aus der Reihe „Polizeiruf 110“ ist ein starker Krimi über schwache Menschen. Der Film erzählt eindringlich von den Spätfolgen der Sucht nach harten Drogen.

Was der Bauer nicht kennt, das rührt er nicht an: Ein potenziell würdiger Sonntagskrimi muss für viele noch immer ein „Tatort“ sein. Zum „Polizeiruf 110“, der in der DDR entstandenen Alternative, hat man auch 30 Jahre nach der Wende keinen echten Bezug. Wenn der „Polizeiruf“-Vorspann – genauer gesagt: eine der bei letzter Zählung neun Varianten davon – beginnt und die vertraute „Tatort“­-Melodie fehlt, schaltet mancher ab. Und verpasst Krimi-Perlen wie „Tod einer Toten“, den 13. Fall von Doreen Brasch (Claudia Michelsen) in Magdeburg, die neuerdings allein ermittelt.

Kriminalrat Lemp (Felix Vörtler) geht es dreckig. Heute ist er schwer verkatert. Gestern Nacht war übel, mit Bier und Schnaps, Schlagerpop („Cordula Grüüüün...!“) und Stieren in zu tiefe Ausschnitte. Und zwischen diesen beiden Zuständen war es noch schlimmer. Da war der Kripo-Chef nämlich urplötzlich komplett ernüchtert durch die Erkenntnis, dass er gerade einen Mann angefahren hatte, der aber sofort verschwand. Sorgen und Selbst­ekel also, dazu panikartige Angst vor den beruflichen Konsequenzen seiner Trunkenheitsfahrt. Wie gesagt, Lemp geht es dreckig. Aber dreckig ist relativ.

Verglichen mit Werner Mannfeld dürfte der Kripo-Mann nicht klagen. Mannfeld hat seine Tochter verloren – erst Stück für Stück an harte Drogen und dann endgültig bei einem Verkehrsunfall. „Ich war irgendwie fast erleichtert“, sagt er bei der Erinnerung daran. Seiner Frau ging es anders; sie litt wie ein Tier, und vor ein paar Wochen ist auch sie gestorben, an Trauer und Tumoren. Ausgerechnet diesen Mann, der auf seinem so einsam und still gewordenen Hof gerade eine Art von Umgang mit alledem gefunden hat, müssen nun Brasch und Lemp noch einmal traumatisieren: Seine Tochter könne gar nicht schon vor Jahren in ihrem Auto verbrannt sein, eröffnen sie ihm. Unmöglich. Denn sie wurde erschossen, richtiggehend hingerichtet, und zwar erst letzte Nacht.