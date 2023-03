Nach der TV-Show Das wurde aus den „Bachelor“-Kandidaten

"Bachelor" gab es mittlerweile schon einige. Wir werfen einen Blick auf die bisherigen Kandidaten der RTL-Show. Gibt es Paare, die heute noch zusammen sind? Was ist aus den anderen Teilnehmern geworden? In der Bilderstrecke gibt es die Auflösung.



Er war nicht der erste Mann, der in der RTL-Kuppelshow eine Frau suchte - aber Paul Janke gilt vielen Fans der Show als der "Bachelor" schlechthin. Er suchte 2012 in der zweiten Staffel sein Liebesglück.