„Der Bachelor“ auf RTL : Das sind die Sieger-Paare der letzten Staffeln

Er sucht in der zwölften Staffel nach seiner Traumfrau: Bachelor Dominik Stuckmann. Foto: obs/RTL Television GmbH

Düsseldorf In dieser Woche steht das Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel an. Dann wird sich zeigen ob sich IT-Spezialist Dominik Stuckmann für Nele, Jana-Maria oder Anna entscheidet. Wir blicken kurz vor dem Finale auf die Paare der letzten Staffeln.

Seit 2003 hat RTL bereits elf Staffeln des beliebten Dating-Formats „Der Bachelor“ ausgestrahlt. Von allen Paaren, die sich in der Sendung zum Schluss gebildet hatten, blieb allerdings keines lange zusammen. Kurz vor Ende der aktuellen Staffel werfen wir einen Blick auf die Gewinner-Paare der letzten Jahre.

Staffel 1, 2003: Marcel Maderitsch und Juliane Ziegler

Am 19. November 2003 feierte „Der Bachelor“ in Deutschland Premiere. Die 25 Kandidatinnen mussten damals an der Côte d’Azur um das Herz des Bachelors Marcel Maderitsch kämpfen. Im Finale entschied er sich für die zu dem Zeitpunkt 22-jährige Schornsteinfegerin Juliane Ziegler. Nach der Staffel begann Bachelor Maderitsch eine Beziehung mit der Zweitplatzierten Nicole.

Staffel 2, 2012: Paul Janke und Anja Polzer

Fast zehn Jahre nach Staffel eins lief im Januar 2012 die zweite Staffel des Bachelors auf RTL. Drehort war Kapstadt, wo der Image-Manager und Mister Hamburg 2009, Paul Janke, unter den 20 Teilnehmerinnen seine Herzdame finden sollte. Das Rennen machte Anja Polzer, doch schon kurz nach Ausstrahlung des Finales gaben beide bekannt, nicht mehr zusammen zu sein.

Staffel 3, 2013: Jan Kralitschka und Alissa Harouat

Nach dem Erfolg von Staffel zwei aus dem Vorjahr, war es wenig überraschend, dass „Der Bachelor“ in Deutschland nun jährlich fortgeführt wurde. In der dritten Staffel machte sich Jan Kralitschka in Südafrika auf die Suche nach seiner Traumfrau. Er vergab die letzte Rose an Alissa Harouat. Aus den beiden wurde allerdings kein Paar.

Staffel 4, 2014: Christian Tews und Katja Kühne

Wie die vorigen Staffeln wurde auch die vierte in Südafrika gedreht. Christian Tews entschied sich am Ende für Katja Kühne. Sie führten eine Beziehung, die jedoch kurz nach der Ausstrahlung der Sendung endete.

Staffel 5, 2015: Oliver Sanne und Liz Kaeber

„Mister Germany 2014“ Oliver Sanne suchte in Los Angeles unter 22 Kandidatinnen seine Traumfrau. Er entschied sich im Finale für die damals 22-jährige Liz. In der Sendung „Nach der letzten Rose“ gaben aber beide bekannt, dass die Beziehung nicht lange gehalten hatte.

Staffel 6, 2016: Leonard Freier und Leonie Sophia Pump

Die sechste Staffel von „Der Bachelor“ wurde erstmals in Miami gedreht. Bachelor war Leonard Freier, der am Ende der Staffel seine letzte Rose an Leonie Sophia Pump vergab. Auch sie erklärten ihre Trennung nach der Sendung.

Staffel 7, 2017: Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

In der siebten Staffel suchte Sebastian Pannek die große Liebe ebenfalls in Miami. Der Inhaber Design- und Marketingagentur entschied sich im Finale für Clea-Lacy und ihre Beziehung hielt auch über die Sendung hinaus. So erzählte Clea-Lacy im Anschluss an die Sendung zu Pannek nach Köln gezogen zu sein. Trotzdem trennte sich das Paar 2018, etwas mehr als ein Jahr nach TV-Ausstrahlung ihrer Staffel.

Staffel 8, 2018: Daniel Völz und Kristina Yantsen

Der Bachelor der achten Staffel war der Immobilienmakler Daniel Völz aus Florida. Am Ende musste er sich zwischen Svenja und Kristina entscheiden, wovon letztere schließlich die Rose bekam. Dennoch hat es am Ende nicht für eine langfristige Beziehung gereicht. Sie gaben ihre Trennung zwei Monate nach der Wiedersehensshow bekannt.

Staffel 9, 2019: Andrej Mangold und Jennifer Lange

In der neunten Staffel ging der Basketballspieler Andrej Mangold als Bachelor an den Start. Dieses mal fanden die Dreharbeiten im mexikanischen Los Cabos statt. Im Finale erhielt schließlich Jennifer Lange die letzte Rose. Sie blieben auch nach der Sendung ein Paar, traten noch im „Sommerhaus der Stars“ auf, im November 2020 folgte jedoch die Trennung.

Staffel 10, 2020: Sebastian Preuss

2020 startete die zehnte Staffel erneut in Mexiko. Hier suchte der Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss als Bachelor nach seiner Herzdame. In der finalen „Nacht der Rosen“ entschied sich Preuss als erster Bachelor dafür, an keine der Finalistinnen eine Rose zu vergeben, da er keine Gefühle entwickelt hatte.

Staffel 11, 2021: Niko Griesert und Michelle „Mimi“ Gwozdz