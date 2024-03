„Die Bachelors“ 2024 Lehnt sie die Rose wirklich ab? Gefühlschaos bei Sebastian und Dennis

Die zweite Folge startet mit dem Einzug der 21 Kandidatinnen in ihre großzügige, südafrikanische Villa. Und obwohl es ihnen dort an nichts mangelt, langweilen sie sich schnell – denn die beiden „Bachelors“ treffen sich mit ihren Auserwählten zum Einzeldate. Und diese laufen beide überaus erfolgreich: Während der ruhige Sebastian mit Leonie in einem Katamaran in den Sonnenuntergang segelt, unternimmt Dennis mit Rebecca einen Flug im Segelflugzeug. Beide Dates laufen so gut, dass sowohl Kandidatinnen als auch Bachelor sich einen Kuss gewünscht hätten – zu dem es nicht kommt, weil die Junggesellen Angst haben, das könnte sich in der Villa herumsprechen und einen falschen Eindruck erwecken. Von allem losgelöst, zeigt der laute Dennis Rebecca oben in der Luft sogar seine sensible Seite und erzählt von den Erlebnissen mit seinem geliebten, aber leider bereits verstorbenen Opa.