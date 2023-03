Kuppel-Show auf RTL Kommt es in Folge 3 zum ersten Kuss der Staffel?

Was er nicht weiß: Für die 28-Jährige ist „Der Bachelor“ nicht das erste TV-Format. Und auch auch Dating-Shows sind für Angelina kein Neuland. So berichtet die „Bild“, dass „Utze“ 2021 bereits Kandidatin bei „Take Me Out“ war. Das Konzept der Show: 30 Frauen müssen sich über einen Buzzer für oder gegen einen Mann entscheiden. In diesem Format entschied sich Angelina letztendlich für Single Chris. Das ist auch an den Fans nicht vorbeigegangen. „Das ist doch die, die sonst alle Männer wegen jedem Sch***ß wegbuzzert“, kommentierte ein User auf der Instagram-Seite der Show.