„Der Bachelor“ Kandidatin macht rassistischen Spruch – und muss die Villa verlassen

Als nächstes lädt David die 26-jährige Chiara auf ein Einzeldate ein. In der Einladung ist auch ein Kleid enthalten, das sie auf dem Date am Abend tragen soll. Die etwas altmodische Geste kommt jedoch gut an. Zunächst besuchen die beiden einen Tanzkurs am Nachmittag, um dann am Abend auf einem Steg über dem Wasser zu tanzen. Sie kommen sich näher, David ist begeistert: „Chiara hat heute auf jeden Fall ordentlich beeindruckt. Ich weiß auch, dass ich sie weiter kennenlernen möchte“