RTL-Kuppelshow : „Der Bachelor“ - welche Kandidatinnen sind raus?

Düsseldorf Dieses Jahr sucht Bachelor Dominik Stuckmann seine Traumfrau in Mexiko. Wer hat Chancen auf die allerletzte Rose? Und wer musste schon nach Hause fliegen? Hier gibt es den Überblick.

In der neuen Staffel „Der Bachelor“ wollen 22 Frauen das Herz von Dominik Stuckmann erobern. In der Nacht der Rosen schickt der Bachelor aber jede Woche Kandidatinnen nach Hause - in der Hoffnung, dass am Ende „die Eine“ übrigbleibt.